Sau MacBook Neo, Apple sẽ sớm ra mắt thêm iPad Neo? 20/05/2026 08:00

(PLO)- Dòng máy MacBook Neo đang thu hút sự chú ý nhờ mức giá dễ tiếp cận. Thành công của thiết bị khiến nhiều người kỳ vọng Apple sẽ mở rộng thương hiệu "Neo" cho các dòng máy khác.

Tiềm năng của dòng sản phẩm Neo

Mức giá 15,99tr, MacBook Neo là một lợi thế cạnh tranh lớn. Nhờ thiết kế kim loại chắc chắn cùng thời lượng pin dài, thiết bị này đang được đánh giá rất tốt. Từ đó, việc đổi tên các mẫu đồng hồ và máy tính bảng cơ bản thành bản Neo là bước đi khá hợp lý.

Sự thay đổi tên gọi sẽ giúp khách hàng dễ hình dung về giá trị của sản phẩm. Nhãn Neo làm rõ vị trí của thiết bị ở mức cơ bản, trước khi người dùng cân nhắc các mẫu cao cấp. Ý tưởng này hoàn toàn có thể mở rộng ra các mẫu MacBook hay thiết bị khác trong tương lai.

Ảnh: thegioididong.com

Mua sắm thiết bị Apple chính hãng

Bên cạnh MacBook Neo, các mẫu MacBook Air hiện tại cũng đang là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Hiện nay, TGDĐ là đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, mang đến sự an tâm tối đa cho người dùng.

Hệ thống cung cấp các sản phẩm đang kinh doanh giá tốt, phù hợp với đa dạng nhu cầu. Khách hàng mua sắm tại đây còn được hỗ trợ trả chậm 0% với thủ tục nhanh gọn, cam kết không phát sinh thêm phí.