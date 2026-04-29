Tima đẩy mạnh giải pháp số, gia tăng cơ hội tiếp cận tài chính cho người dùng 29/04/2026 17:19

(PLO)- Với mục tiêu bình dân hóa các dịch vụ tài chính, Tima đang khẳng định vị thế tiên phong bằng việc ứng dụng công nghệ để giải quyết "cơn khát" vốn cho phân khúc khách hàng dưới chuẩn ngân hàng, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.

"Cầu nối" công nghệ cho người cần vốn

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi, nhu cầu vốn phục vụ tiêu dùng và kinh doanh nhỏ lẻ của người dân tăng cao. Tuy nhiên, một bộ phận lớn người dùng vẫn khó tiếp cận với dòng vốn tín dụng chính thống do không có tài sản thế chấp hoặc lịch sử tín dụng chưa đầy đủ.

Nắm bắt thực tế này, Tima đã xác định chiến lược trọng tâm là trở thành "cầu nối" giúp rút ngắn khoảng cách giữa người vay và các nguồn lực tài chính. Thay vì quy trình thẩm định truyền thống phức tạp, doanh nghiệp này tập trung vào việc tối giản hóa thủ tục thông qua nền tảng công nghệ kết nối trực tiếp, giúp người dùng tiếp cận dịch vụ chỉ sau vài thao tác trên điện thoại.

Nguồn: Tima

"Đòn bẩy" từ giải pháp công nghệ T-Fast

Để hiện thực hóa mục tiêu gia tăng khả năng tiếp cận, Tima đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI). Minh chứng rõ nét nhất cho bước đi này chính là sự ra đời của gói sản phẩm T-Fast, giải pháp vay bằng đăng ký xe với quy trình được số hóa toàn diện.

Nhờ hệ thống chấm điểm tín dụng thông minh, Tima đã định nghĩa lại khái niệm "nhanh" trên thị trường tài chính. Cụ thể với T-Fast, quy trình duyệt thông tin chỉ diễn ra trong vòng 2 phút và giải ngân trong 30 phút. Việc chỉ yêu cầu hồ sơ đơn giản gồm Căn cước công dân và ảnh chụp đăng ký ô tô đã giúp gỡ bỏ rào cản về giấy tờ, mở ra cơ hội cho nhóm khách hàng chưa có lịch sử tín dụng đầy đủ.

Minh bạch và trách nhiệm: Giá trị cốt lõi của thương hiệu

Bên cạnh yếu tố công nghệ, việc xây dựng niềm tin thông qua tính minh bạch là bước đi quan trọng trong chiến lược thương hiệu của Tima. Trong một thị trường tài chính tiêu dùng đầy biến động, doanh nghiệp chú trọng vào việc công khai rõ ràng các khoản phí, lãi suất và điều khoản hợp đồng.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, việc gia tăng khả năng tiếp cận không chỉ dừng lại ở việc cho vay, mà còn là trách nhiệm trong việc tư vấn và giúp khách hàng quản lý tài chính cá nhân hiệu quả. Bằng cách duy trì kỷ luật trong quy trình và bảo mật thông tin tuyệt đối, thương hiệu này đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái tài chính an toàn, bền vững cho cộng đồng.

Hướng tới tương lai số hóa toàn diện

Nhìn về dài hạn, Tima đang tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác và đa dạng hóa các sản phẩm tài chính dựa trên nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng khách hàng. Việc không ngừng nâng cấp trải nghiệm người dùng trên ứng dụng di động là minh chứng cho nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đưa dịch vụ tài chính đến gần hơn với mọi người dân, ở mọi miền tổ quốc.

Với những bước đi bài bản và lấy khách hàng làm trung tâm, doanh nghiệp không chỉ giải quyết bài toán tăng trưởng mà còn góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa mục tiêu tài chính toàn diện, giúp người dân dễ dàng làm chủ nguồn lực kinh tế của mình.