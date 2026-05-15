Hút hầm cầu toàn quốc giá tốt, chuyên nghiệp uy tín tại Môi Trường Tâm Phúc

(PLO)- Tình trạng hầm cầu đầy, tắc nghẽn hoặc bốc mùi có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và môi trường xung quanh. Vì vậy, nhu cầu tìm kiếm một đơn vị hút hầm cầu chuyên nghiệp, uy tín và có khả năng phục vụ trên phạm vi rộng trở nên cần thiết.

Môi Trường Tâm Phúc hiện là đơn vị cung cấp dịch vụ hút hầm cầu toàn quốc với quy trình làm việc rõ ràng và đội ngũ kỹ thuật được đào tạo bài bản đáng chú ý.

Mức giá hút hầm cầu tại Môi Trường Tâm Phúc 2026

Môi Trường Tâm Phúc công bố bảng giá hút hầm cầu theo hai phương án rõ ràng. Khách hàng chưa biết dung tích hầm thì có thể lựa chọn chọn tính theo khối thực tế. Khách hàng đã biết cần xe bao nhiêu khối thì đặt trọn gói theo xe, tránh phát sinh.

Bảng giá theo khối lượng thực tế:

Khối lượng chất thải

Đơn giá

0,7 – 1 khối

300.000đ/khối

2 – 5 khối

270.000đ/khối

6 – 10 khối

250.000đ/khối

11 – 20 khối

200.000đ/khối

21 – 50 khối

150.000đ/khối

Từ 50 khối trở lên

100.000đ/khối



Bảng giá theo xe hút:

Loại xe

Đơn giá

Xe 1 khối

300.000đ/lần

Xe 2 khối

600.000đ/lần

Xe 3 khối

800.000đ/lần

Xe 4 khối

1.000.000đ/lần

Xe 5 khối

1.200.000đ/lần

Xe 6 khối

1.400.000đ/lần

Xe 8 khối

1.800.000đ/lần

Xe 10 khối

2.000.000đ/lần

Xe 20 – 30 khối

Liên hệ báo giá



Đơn vị thực hiện khảo sát miễn phí và báo giá rõ ràng trước khi thi công, không phát sinh chi phí ngoài thỏa thuận. Cách làm này giúp khách hàng chủ động ngân sách và hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện. Đây cũng là yếu tố tạo nên sự khác biệt so với nhiều đơn vị hút hầm cầu hoạt động thiếu minh bạch trên thị trường.

Nhân sự, máy móc và thái độ công việc

Môi Trường Tâm Phúc sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực xử lý và hút hầm cầu. Quy trình thi công được thực hiện theo tiêu chuẩn an toàn môi trường, đảm bảo đúng kỹ thuật và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Đơn vị áp dụng kỹ thuật hút chân không, tận dụng đường ống bồn cầu hoặc lỗ thoát sàn có sẵn để luồn ống hút áp lực cao vào bên trong. Phương pháp này giúp hạn chế đục phá, không ảnh hưởng đến kết cấu công trình và kiểm soát mùi hiệu quả trong suốt quá trình thi công.

Hiện nay, Tâm Phúc trang bị sẵn sàng dàn xe hút hầm cầu đủ kích thước từ 1 đến 30 khối phủ được mọi quy mô từ nhà dân đến khu công nghiệp. Đội thợ kinh nghiệm từ 5 đến 10 năm, đã xử lý hàng nghìn công trình từ Bắc vào Nam. Đặc biệt, thợ được tuyển theo địa bàn, am hiểu cấu trúc hạ tầng từng khu vực, xử lý được các trường hợp phức tạp như hầm không có lỗ thăm, hầm cũ không rõ sơ đồ đường ống hay hẻm sâu xe không vào được.

Sau khi khách gọi hotline, kỹ thuật viên có mặt khảo sát trong 15 đến 20 phút. Tốc độ này quan trọng vì hầm cầu tắc nghẽn hoặc trào ngược là tình huống cấp bách. Quy trình thi công 5 bước được chuẩn hóa: tiếp nhận thông tin, khảo sát tại chỗ, báo giá và ký kết, thi công khép kín, nghiệm thu và bàn giao. Khách hàng có quyền yêu cầu kiểm tra đồng hồ đo khối lượng trên xe trước khi bắt đầu, đảm bảo không bị tính dư.

Uy tín thông qua thực tế: Bảo hành, tư vấn định kỳ, thị trường tin tưởng

Môi Trường Tâm Phúc có chính sách bảo hành lên đến 5 năm cho dịch vụ hút hầm cầu. Khách hàng được cấp phiếu bảo hành sau nghiệm thu và được hướng dẫn chu kỳ bảo trì phù hợp với từng loại công trình cụ thể. Ví dụ như đối với nhà dân 3 đến 5 người nên hút 3 đến 5 năm một lần, nhà trọ và khu tập thể nên hút 1,5 đến 2 năm một lần, nhà hàng và khách sạn nên hút 1 đến 2 năm một lần, nhà máy và xí nghiệp nên hút 6 tháng đến 1 năm một lần. Tư vấn định kỳ này giúp khách chủ động ngăn sự cố thay vì đợi đến lúc hầm đầy mới gọi hút.

Phạm vi hoạt động của đơn vị trải dài ba miền với hệ thống chi nhánh và xe chuyên dụng túc trực tại nhiều tỉnh thành, phục vụ đa dạng đối tượng từ hộ gia đình, nhà trọ, cửa hàng đến khu công nghiệp, bệnh viện và tòa nhà cao tầng. Nhờ quy trình làm việc minh bạch và chất lượng thi công ổn định, dịch vụ của Môi Trường Tâm Phúc nhận được sự tin tưởng và đánh giá tích cực từ nhiều khách hàng trên toàn quốc.