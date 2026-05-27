Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro 'rò rỉ' thông số ấn tượng giữa 'rừng' smartphone 27/05/2026 09:55

(PLO)- Giữa thị trường smartphone cạnh tranh, Xiaomi 17T và 17T Pro nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ loạt thông số ấn tượng cùng nhiều nâng cấp đáng giá.

Thông qua bài chia sẻ sau, hãy cùng khám phá ngay loạt thông số lộ diện để bộ đôi này nổi bật giữa “rừng” smartphone hiện nay.

Xiaomi 17T và 17T Pro lộ diện với thông số đáng chú ý

Không chỉ nâng cấp về hiệu năng, bộ đôi này còn gây chú ý nhờ hàng loạt thay đổi về màn hình, camera và dung lượng pin. Những thay đổi này hứa hẹn giúp cả thiết bị trở thành lựa chọn nổi bật trong phân khúc cận flagship năm 2026.

Thiết kế mới theo hướng cao cấp, hiện đại

Xiaomi 17T series được cho là tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế phẳng hiện đại với khung viền kim loại cùng mặt lưng kính nhám cao cấp. Series sở hữu cụm camera vuông đặt lệch góc, đi kèm các tùy chọn màu đen, xanh đậm, tím và trắng ngọc tạo cảm giác đầm chắc, gam màu thời thượng và sang trọng hơn hẳn thế hệ trước.

Thiết kế hiện đại, màu đen sang trọng.

Trong khi đó Xiaomi 17T Pro gây chú ý với chất lượng hoàn thiện cao cấp cùng kháng nước chuẩn IP68. Kết hợp cùng thiết kế bo cong nhẹ ở bốn góc và mặt trước viền mỏng, mẫu máy này hứa hẹn mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và trải nghiệm thị giác hiện đại hơn.

Màn hình AMOLED nâng tầm trải nghiệm

Được trang bị màn hình AMOLED 6.59 inch, độ phân giải 2756 x 1268 pixel nên Xiaomi 17T mang lại khả năng hiển thị sắc nét trong từng chi tiết. Tần số quét 120Hz mang đến trải nghiệm vuốt chạm và chuyển động hiển thị mượt mà hơn trong quá trình sử dụng.

Xiaomi 17T Pro sở hữu màn hình AMOLED lớn 6.83 inch độ phân giải 1.5K, tối ưu không gian hiển thị cho giải trí và làm việc. Tần số quét 144Hz giúp thao tác chơi game, lướt web hay cuộn nội dung trở nên mượt mà và phản hồi nhanh hơn. Đồng thời, độ sáng tối đa 3500 nits hỗ trợ hiển thị rõ ràng trong môi trường có ánh sáng mạnh.

Hiệu năng mạnh mẽ phục vụ đa nhiệm

Sở hữu con chip Dimensity 8500 Ultra tiến trình 4nm, Xiaomi 17T mang lại hiệu suất ổn định cho các tác vụ hằng ngày và chơi game phổ biến. Kết hợp RAM 12GB và bộ nhớ đến 512GB, máy xử lý tác vụ đa nhiệm mượt mà, hạn chế tình trạng giật lag khi mở nhiều ứng dụng cùng lúc.

Hiệu năng mạnh mẽ, ổn định.

Ngược lại, phiên bản 17T Pro được trang bị Dimensity 9500 tiến trình 3nm với xung nhịp cao, tối ưu cho hiệu năng gaming và xử lý tác vụ nặng. GPU Mali-G1 Ultra cùng khả năng hỗ trợ 120FPS giúp thiết bị đáp ứng tốt các tựa game đồ họa cao và nhu cầu sử dụng chuyên sâu.

Camera tích hợp nhiều tính năng AI

Với cụm camera gồm 3 ống kính với cảm biến chính 50MP Light Fusion 800, phiên bản 17T mang lại khả năng chụp ảnh chi tiết trong nhiều điều kiện ánh sáng. Máy còn được trang bị camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang 5x cùng ống kính góc siêu rộng 12MP đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu chụp ảnh.

Xiaomi 17T Pro cũng được tích hợp hệ thống camera AI cải tiến với cảm biến chính 50MP, tập trung nâng cao khả năng xử lý hình ảnh và tái tạo màu sắc. Sự kết hợp cùng ống kính tele 5x và góc siêu rộng giúp thiết bị linh hoạt hơn trong nhiều bối cảnh chụp khác nhau.

