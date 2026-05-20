Camera iPhone Air: Đánh đổi gì để đạt thiết kế mỏng nhẹ? 20/05/2026 08:59

(PLO)- Để đạt độ mỏng kỷ lục 5.6mm – mỏng nhất trong lịch sử iPhone – Apple đã phải hi sinh hệ thống camera đa ống kính truyền thống, chỉ giữ lại 1 camera chính 48MP duy nhất ở mặt lưng. Quyết định này khiến cộng đồng yêu Apple chia thành hai phe: người ủng hộ thiết kế tối giản và người tiếc nuối camera kép.

Cấu hình camera đầy đủ của iPhone Air

• Camera sau: 48MP Fusion f/1.6, cảm biến 1/1.4 inch, OIS thế hệ 4, hỗ trợ zoom số 2x từ crop 12MP.

• Camera trước (TrueDepth): 18MP f/1.9 với Autofocus, Face ID, Animoji, Memoji.

• Quay video: 4K @ 24/30/60 fps HDR, Dolby Vision, Cinematic Mode 4K 30fps, Action Mode.

• Tính năng AI: Visual Intelligence (nhấn Camera Control), Photographic Styles thế hệ 2, Smart HDR 5.

Chất lượng ảnh thực tế ban ngày

Trong điều kiện đủ sáng, iPhone Air cho ảnh đẹp với màu sắc tự nhiên đặc trưng Apple – không đẩy bão hòa quá mạnh như Samsung, không xử lý mềm mại như Pixel mà giữ chất “chân thực ấm”. Độ chi tiết cao nhờ cảm biến 48MP và pipeline xử lý Deep Fusion thế hệ mới.

Khả năng chụp HDR rất tốt với các cảnh tương phản mạnh: ngược sáng cửa sổ, hoàng hôn, đèn neon ban đêm – tất cả đều giữ được chi tiết ở cả vùng sáng và vùng tối. Tuy nhiên, vì không có ultrawide, bạn không thể chụp được khung cảnh rộng – một hạn chế rõ rệt khi đi du lịch, chụp kiến trúc hoặc nhóm đông người trong phòng nhỏ.

Camera đơn 48MP – Phân tích kỹ thuật

iPhone Air dùng cảm biến Sony IMX903 48MP kích thước 1/1.4 inch với khẩu độ f/1.6 – cùng cảm biến với iPhone 17 thường nhưng chỉ có duy nhất 1 ống kính. Apple tận dụng AI và độ phân giải gốc cao để tạo zoom 2x kỹ thuật số bằng cách crop từ ảnh 48MP về 12MP, giữ được độ chi tiết tương đối tốt – tương đương ảnh chụp từ ống tele 2x quang học của iPhone đời cũ.

Ống kính 7 thấu kính được phủ chống lóa Apple Sapphire Coating thế hệ 2, hạn chế hiện tượng ghost và flare khi chụp ngược sáng. OIS (chống rung quang học) hoạt động hiệu quả, đặc biệt hữu ích khi quay video cầm tay.

Chân dung, selfie và Face ID

Camera trước 18MP f/1.9 trên iPhone Air không khác biệt so với iPhone 17. Hỗ trợ đầy đủ Face ID thế hệ 2 nhanh hơn ~ 20%, Animoji, Memoji, quay video 4K HDR và Cinematic Mode. Ảnh selfie ban ngày sắc nét, da mịn tự nhiên, không bị làm đẹp quá đà như nhiều smartphone Trung Quốc.

Chế độ chân dung qua camera sau hoạt động tốt nhờ thuật toán AI tách nền chính xác. Hiệu ứng bokeh tự nhiên, dải Aperture từ f/1.4 đến f/16 cho phép tinh chỉnh độ xóa phông.

Chụp thiếu sáng và Night Mode

Cảm biến 1/1.4 inch không lớn bằng 1/1.14 inch của iPhone 17 Pro Max nhưng vẫn đủ tốt cho ảnh đêm thông thường. Night Mode kích hoạt tự động khi ánh sáng dưới 10 lux, với thời gian phơi sáng 1–3 giây tuỳ điều kiện.

Trong điều kiện thiếu sáng vừa phải (khu phố ban đêm có đèn đường), ảnh giữ được màu sắc và chi tiết tốt. Tuy nhiên ở điều kiện cực thiếu sáng (phòng tối, không gian nội thất chỉ có đèn nến), ảnh xuất hiện nhiều nhiễu hạt rõ rệt – kém iPhone 17 Pro Max khoảng 1 stop sáng.

Quay video – ưu thế bất ngờ

Bất ngờ là dù chỉ có 1 camera, iPhone Air quay video rất tốt:

• 4K 60fps HDR mượt mà, Dolby Vision đầy đủ.

• Cinematic Mode 4K 30fps cho hiệu ứng chuyển nét điện ảnh.

• Action Mode chống rung mạnh, phù hợp quay khi di chuyển.

• Audio Mix tách giọng nói khỏi tiếng ồn (tính năng AI).

• Quay 1080p slow-motion 240fps cho social media.

Tuy nhiên, máy không có chế độ ProRes 4K và Log – tính năng dành riêng cho iPhone 17 Pro Max phục vụ filmmaker chuyên nghiệp.

Kết luận

Camera iPhone Air là một sự đánh đổi có chủ đích: hi sinh đa dạng tiêu cự để đạt thiết kế mỏng nhẹ kỷ lục. Với 80% nhu cầu chụp phổ thông, máy đáp ứng tốt nhờ cảm biến lớn 48MP và pipeline AI mạnh. Còn 20% trường hợp đặc biệt (phong cảnh rộng, zoom xa), bạn sẽ cảm thấy thiếu thốn rõ rệt. Hãy cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế của mình trước khi quyết định.