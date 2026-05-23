OPPO Find N6: Nếp gấp màn hình 'Zero-Feel', quyền năng Bút AI và sức mạnh Snapdragon 8 Elite Gen 5 23/05/2026 15:39

OPPO cho biết đã khắc phục vấn đề này trên OPPO Find N6 ra mắt ngày 17-3-2026 nhờ công nghệ Zero-Feel Crease, đi kèm nhiều tính năng độc đáo. Người dùng có thể tìm hiểu chi tiết những đột phá này ngay trong nội dung dưới đây.

OPPO Find N6 có gì nổi bật?

OPPO Find N6 thu hút sự chú ý nhờ hàng loạt nâng cấp đáng giá về thiết kế, trải nghiệm và hiệu năng tổng thể. Từ màn hình đến các tính năng hỗ trợ công việc thông minh, thiết bị cho thấy tham vọng định hình chuẩn mới ở phân khúc cao cấp.

Thiết kế và màn hình: Kỷ nguyên "Zero-Feel Crease"

Điểm nổi bật của OPPO Find N6 là màn hình trong 8,12 inch với nếp gấp gần như biến mất khi mở máy. OPPO đạt được điều này nhờ bản lề Titanium Flexion Hinge thế hệ 2 kết hợp công nghệ 3D Liquid Printing hiện đại. Thiết kế mới giúp giảm độ lệch bản lề xuống chỉ còn 0,05 mm.

Màn hình đẹp, nếp gấp mờ đột phá và thiết kế bền bỉ.

Find N6 giữ màn hình ngoài 6,62 inch và hỗ trợ tần số quét 120Hz, HDR10+ cùng Dolby Vision. Độ sáng tối đa đạt 3.600 nits ở màn hình ngoài và 2.500 nits ở màn hình trong, giúp hiển thị rõ ràng ngoài trời. Máy còn đạt chuẩn IP56, IP58, IP59, gập mở tới 600.000 lần, dày 8,93 mm và nặng 225 g.

Hiệu năng Snapdragon 8 Elite Gen 5

OPPO Find N6 vận hành trên ColorOS 16 dựa trên Android 16, đi kèm chính sách cập nhật phần mềm lâu dài và bảo mật ổn định. Máy sở hữu RAM 16GB cùng bộ nhớ trong lớn, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ dữ liệu. Nhờ đó, điện thoại OPPO cho trải nghiệm đa nhiệm mượt mà và sử dụng bền bỉ theo thời gian.

Find N6 dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 với CPU 7 nhân gồm 2 nhân prime và 6 nhân hiệu năng, được tối ưu để giảm nhiệt khi hoạt động. Trong 3DMark Solar Bay Stress Test, máy đạt 12.415 điểm. Trên Geekbench 6, thiết bị ghi nhận 3465 điểm đơn nhân và 5922 điểm đa nhân.

OPPO AI Pen: Bút thông minh định nghĩa lại năng suất

Một trong những điểm nổi bật của OPPO Find N6 là bút AI Pen, phụ kiện stylus được tích hợp sâu với ColorOS 16. Bút hoạt động trên cả màn hình trong và ngoài, hỗ trợ ghi chú nhanh, trích xuất văn bản hoặc hình ảnh chỉ với nút bấm bên hông.

Sử dụng AI Magic Pen giúp người dùng thuận tiện hơn trong công việc như ghi chú thông minh, khoanh vùng và chuyển đổi từ ảnh thành chữ nhanh chóng. Cùng với đó là tính năng chuyển đổi biểu đồ viết tay thành biểu đồ phác thảo, hay các tính chỉnh cá nhân hóa thông minh khác.

Hệ thống camera Hasselblad Master 200MP

OPPO Find N6 sở hữu hệ thống Hasselblad Master Camera System với camera chính 200MP Ultra-Clear và telephoto tiềm vọng 50MP zoom quang 3x. Máy hỗ trợ chất lượng quang học 6x cùng camera ultra-wide 50MP cho khả năng thu sáng tốt hơn 50% so với thế hệ trước. Cấu hình này mang lại khả năng chụp ảnh linh hoạt.

Camera Hasselblad mạnh, chụp đẹp, quay phim ấn tượng.

Thiết bị được bổ sung cảm biến màu True Color Camera độc lập, lần đầu xuất hiện trên dòng Find N Series. Ba camera sau đều quay được 4K 60fps Dolby Vision, riêng camera chính hỗ trợ 4K 120fps và các chế độ Hasselblad chuyên biệt. Ảnh chụp cho màu sắc trung thực, cân bằng trắng tốt và zoom 3x đến 6x ổn định.

Có nên mua OPPO Find N6?

Với những khách hàng ưu tiên trải nghiệm cao cấp và muốn một chiếc điện thoại gập đã hoàn thiện hơn về cảm giác sử dụng, OPPO Find N6 là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Điểm mạnh lớn nhất của máy nằm ở việc màn hình mở ra liền mạch hơn, thao tác tự nhiên hơn và cho cảm giác gần với tablet thực thụ.

Ngoài ra, thiết bị đặc biệt phù hợp với người thường xuyên làm việc di động, ghi chú, đa nhiệm hoặc cần một chiếc máy vừa giải trí vừa hỗ trợ công việc tốt. Nếu người dùng muốn bước lên phân khúc foldable với trải nghiệm ít đánh đổi hơn trước đây, Find N6 là lựa chọn an toàn và hợp lý.

OPPO Find N6 là mẫu điện thoại gập nổi bật năm 2026 với màn hình đẹp, pin lớn và camera mạnh. Máy trang bị Zero-Feel Crease, bút AI Pen và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 hiện đại. Camera Hasselblad 200MP hỗ trợ chụp ảnh chất lượng cao. Đây là lựa chọn phù hợp cho công việc, sáng tạo và giải trí.