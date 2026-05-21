5 bí quyết vay ngân hàng mua chung cư cho người lần đầu mua nhà 21/05/2026 15:59

(PLO)- Sở hữu một căn hộ chung cư là mục tiêu của nhiều người trẻ hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng có sẵn tài chính để thanh toán một lần, vì vậy việc sử dụng tiền cho vay từ ngân hàng trở thành giải pháp phổ biến.

Dù vậy, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn rất dễ rơi vào áp lực tài chính kéo dài. Dưới đây là những điểm mà theo chuyên gia tài chính MB, người trẻ cần lưu ý trước khi quyết định vay tiền mua chung cư.

Đánh giá khả năng trả nợ trước khi quyết định vay

Sai lầm phổ biến của người lần đầu mua nhà là vay quá nhiều so với khả năng chi trả. Theo lời khuyên từ các chuyên gia tài chính, bạn cần xem xét kỹ tổng thu nhập hàng tháng và các khoản chi tiêu cố định. Một nguyên tắc an toàn được nhiều người áp dụng là số tiền trả góp hàng tháng không nên vượt quá 30 - 40% thu nhập. Việc chuẩn bị sẵn một khoản dự phòng tài chính sẽ giúp bạn chủ động hơn trước những biến động bất ngờ trong cuộc sống.

Hiểu rõ cách tính lãi suất theo tháng

Lãi suất là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tổng chi phí khoản vay mà bạn phải trả trong suốt thời gian vay. Người vay cần nắm rõ cách tính lãi suất theo tháng để dự đoán chính xác số tiền phải thanh toán và chủ động trong kế hoạch tài chính. Đặc biệt, hãy tìm hiểu kỹ sự khác biệt giữa lãi suất ưu đãi trong giai đoạn đầu và lãi suất thả nổi những năm sau đó để tránh những bất ngờ về chi phí phát sinh. Việc nắm vững cách tính này giúp bạn lựa chọn được gói vay phù hợp nhất với dòng tiền cá nhân.

Lựa chọn gói vay mua chung cư phù hợp tại ngân hàng uy tín

Nên vay mua nhà ngân hàng nào? Hiện nay, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) là một trong những ngân hàng nổi bật với sản phẩm vay mua nhà được thiết kế linh hoạt cho người trẻ và gia đình trẻ. Gói vay mua chung cư tại MB sở hữu nhiều ưu điểm như:

● Thời gian vay dài, có thể lên đến 20–25 năm, giúp trải khoản trả góp theo thời gian và giảm áp lực hàng tháng.

● Hạn mức vay cao so với giá trị tài sản, hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn tiền cho vay phù hợp để sớm sở hữu căn hộ mong muốn dù chưa tích lũy đủ 100% vốn.

● Quy trình xét duyệt và thủ tục được tối ưu, giúp rút ngắn thời gian từ lúc nộp hồ sơ đến khi nhận được giải ngân.

Bên cạnh đó, phương thức trả nợ tại MB được thiết kế linh hoạt theo từng giai đoạn thu nhập và kế hoạch tài chính của khách hàng, hỗ trợ bạn chủ động hơn trên chặng đường dài sở hữu căn hộ.

Chuẩn bị hồ sơ vay đầy đủ để dễ được phê duyệt

Hồ sơ vay rõ ràng, đầy đủ và chính xác sẽ giúp ngân hàng đánh giá nhanh và tăng khả năng phê duyệt. Thông thường, một bộ hồ sơ vay mua chung cư bao gồm:

● Căn Cước/CCCD, sổ hộ khẩu hoặc giấy tạm trú.

● Tài liệu chứng minh nguồn thu nhập như hợp đồng lao động hoặc sao kê lương gần nhất.

● Hồ sơ liên quan đến tài sản đảm bảo trong trường hợp có thế chấp.

● Hợp đồng giao dịch mua bán căn hộ đã ký kết giữa các bên.

Chọn căn hộ "vừa túi tiền" và phù hợp nhu cầu

Một căn hộ phù hợp không nằm ở mức giá cao nhất, mà ở khả năng đáp ứng tài chính của bạn hiện tại và tương lai Ngoài giá bán, bạn cần cân nhắc các yếu tố quan trọng khác như: uy tín của chủ đầu tư, tiến độ xây dựng, chi phí quản lý vận hành hàng tháng và tiềm năng tăng giá của dự án trong tương lai.

Vay tiền mua chung cư là một quyết định tài chính lớn, nhưng nếu chuẩn bị kỹ về khả năng chi trả, hiểu rõ lãi suất và chọn đúng ngân hàng đồng hành, khoản vay có thể trở thành bước đệm vững chắc giúp bạn sớm hiện thực hóa mục tiêu an cư. Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm vay mua nhà và lộ trình trả nợ phù hợp với thu nhập hiện tại, có thể liên hệ hotline MB 1900 545 426 để được đội ngũ chuyên viên tài chính hỗ trợ.