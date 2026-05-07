Từ lời mời của Tổng thống Timor-Leste đến khát vọng phụng sự tổ quốc và cộng đồng 07/05/2026 09:44

(PLO)- Tiếng nói của thế hệ trẻ ngày càng được chú ý, trong đó Thái Duy Anh (học sinh lớp 9 Trường Quốc tế Á Châu, TP.HCM) là một trường hợp đáng chú ý với những hoạt động học thuật và kết nối quốc tế.

Đáng chú ý, Thái Duy Anh vừa có chuyến thăm Timor-Leste theo lời mời của Tổng thống José Ramos-Horta. Chuyến đi không chỉ mang tính giao lưu mà còn mở ra những ý tưởng kết nối, hợp tác giữa thanh niên Việt Nam với quốc gia này.

Từ bản thảo cá nhân đến lời mời đặc biệt

Theo chia sẻ, Duy Anh có niềm yêu thích lịch sử và địa chính trị từ sớm. Em đã tự nghiên cứu và hoàn thành bản thảo dài khoảng 300 trang về Trung Đông, sau đó chủ động gửi email xin ý kiến Tổng thống Timor-Leste – người từng nhận Giải Nobel Hòa bình năm 1996.

Bất ngờ, chỉ sau 5 giờ, Duy Anh nhận được phản hồi tích cực.Trong thư, Tổng thống bày tỏ sự bất ngờ trước độ tuổi và nội dung bản thảo mà ông nhận được. "Bạn thật tuyệt vời, bạn chỉ mới 13 tuổi thôi sao? Tôi thật không thể tin được, nhưng tôi phải tin và tôi rất ấn tượng, chỉ cần nhìn những tiêu đề chương cuốn sách của bạn thì bạn là 1 thần đồng thực thụ…", ông viết. Không dừng lại ở lời khen, em được gửi thư mời sang thăm chính thức Timor-Leste từ ngày 30-3 đến 2-4, với các hoạt động giao lưu, sự đón tiếp nồng nhiệt và trao đổi trực tiếp cùng Tổng thống.

Duy Anh tặng món quà đặc biệt là bức tranh cát ảnh Tổng Bí Thư - Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Timor Leste khi ông đến thăm Việt Nam - Ảnh: NVCC

Cây bút sắc sảo và khát vọng "thế hệ không biên giới"

Năm 2025, Duy Anh có bài viết đầu tiên đăng trên Asia Times và sau đó tiếp tục cộng tác với một số ấn phẩm quốc tế và trong nước như Asia Sentinel, Tuổi trẻ, Youth Press Agency, VOV,…

Đặc biệt, năm nay cậu còn được chính thức đề cử cho hạng mục báo chí thuộc Giải Thưởng Louxemborg Hòa bình (Luxembourg Peace Prize) vì câu chuyện truyền cảm hứng của mình – đây là giải thưởng danh giá hằng năm được trao bởi Quỹ Hòa bình Schengen và diễn đàn hòa bình thế giới do Hoàng gia và Công tước Henri của Đại công quốc Luxembourg phê chuẩn thành lập và bắt đầu được trao thường niên từ năm 2012 tại tòa nhà quốc hội Châu Âu nhằm tôn vinh các đóng góp cho hoà bình thế giới.

Ngoài ra, Trường Central Global university (Georgia) và Dunster business school switzerland (thụy sĩ) đang thảo luận và chuẩn bị trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự vì những đóng góp của cậu cho ngành báo chí, hoạt động đấu tranh và câu chuyện độc bản của cậu với Timor-Leste.

Khát vọng xê dịch của Duy Anh không dừng lại ở Đông Nam Á; em đặt mục tiêu năm tới sẽ có cơ hội ngồi tại hàng ghế và phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York để tiếp tục đưa tiếng nói trẻ Việt Nam ra thế giới.

Duy Anh cũng hào hứng chia sẻ kế hoạch sắp tới trong hè này là kết nối với những “đồng nghiệp xuất chúng hơn” cùng độ tuổi trên thế giới như Greta Thunberg, Malala Yousafzai, Gregory Robert Smith hay người bạn Licypriya Kangujam để trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau thực hiện sáng kiến liên minh “Thế hệ không biên giới”, đoàn kết trí tuệ lại để xây dựng 1 trái đất tốt hơn. Cậu nguyện làm một nhà hoạt động cầu nối, đấu tranh suốt đời vì nền hòa bình khu vực cũng như phụng sự vì tổ quốc.

Ấp ủ sáng kiến kết nối Việt Nam – Timor-Leste

Sau chuyến thăm, Duy Anh cho biết đang vận động một số sáng kiến nhằm tăng cường kết nối giữa Việt Nam và Timor-Leste, trong đó có đề xuất thúc đẩy các đường bay thẳng từ Hà Nội đến Dili, điều này giúp rút ngắn khoảng cách, đưa nông sản và hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với đảo quốc này. Cậu còn muốn phát triển hợp tác giao lưu nhân dân với chủ lực là việc thành lập ‘Hội đồng Cố vấn Thanh niên ASEAN’ hay hội hữu nghị giữa 2 nước.

Thái Duy Anh tự tin diễn thuyết hùng hồn với những cảm xúc khó quên tại Phủ Tổng thống.

Định hướng tương lai

Duy Anh cho biết sẽ tiếp tục học tập, định hướng theo lĩnh vực đối ngoại, với mục tiêu theo học tại các cơ sở đào tạo chuyên sâu như Học viện Ngoại giao hoặc du học tại các trường như Harvard, Yale hay Stanford rồi quay trở về phụng sự cho đất nước.

Em cũng đang hoàn thiện cuốn sách về Trung Đông với sự hỗ trợ từ một số đối tác quốc tế.

Hành trình của Thái Duy Anh cho thấy sự chủ động của thế hệ trẻ trong học tập, nghiên cứu và hội nhập quốc tế, đồng thời phản ánh xu hướng ngày càng nhiều bạn trẻ tham gia vào các hoạt động mang tính kết nối toàn cầu.