Samsung Galaxy S25 Ul: Top 5 'nội lực' duy trì phong độ sau hơn 1 năm ra mắt 28/05/2026 15:13

(PLO)- Sau hơn 1 năm ra mắt, Samsung Galaxy S25 Ultra vẫn duy trì sức hút trong phân khúc flagship nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng, camera và trải nghiệm AI.

Chiếc điện thoại này còn thể hiện khả năng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dài hạn. Hãy cùng khám phá ngay top 5 “nội lực” giúp S25 Ultra duy trì sức hút hấp dẫn.

5 điều khiến S25 Ultra vẫn giữ sức hút sau hơn 1 năm ra mắt

Dù đã ra mắt hơn 1 năm, Samsung Galaxy S25 vẫn thu hút sự quan tâm nhờ trải nghiệm flagship toàn diện và khả năng sử dụng bền bỉ. Cùng điểm qua ngay top 5 “nội lực” giúp Galaxy S25 Ultra giữ vững phong độ đến thời điểm hiện tại.

Thiết kế cao cấp chuẩn flagship

Samsung Galaxy S25 Ultra sở hữu thiết kế cao cấp với khung titanium, chuẩn kháng nước bụi IP68 và độ hoàn thiện chắc chắn. Máy có kích thước 162.8 x 77.6 x 8.2 mm và trọng lượng 218g cho bạn cảm giác cầm nắm đầm tay đúng chất flagship.

Thiết kế cao cấp khung titanium.

Trong hệ sinh thái Samsung Galaxy S25 series, phiên bản Ultra nổi bật với nhiều tùy chọn màu Titan như đen, xám, bạc và xanh. Các gam màu mang phong cách hiện đại, sang trọng phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Hiệu năng mạnh mẽ đáp ứng tốt nhu cầu

Nhờ trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite, Samsung Galaxy S25 Ultra vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu từ làm việc, chỉnh sửa video đến chơi game dù ra mắt hơn 1 năm. Kết hợp với RAM 12GB cũng giúp thiết bị duy trì khả năng đa nhiệm mượt mà và ổn định trong thời gian dài sử dụng.

Bên cạnh sức mạnh phần cứng, máy còn cho khả năng xử lý ổn định khi vận hành các tác vụ nặng hay sử dụng liên tục trong thời gian dài. Điều này giúp Galaxy S25 Ultra tiếp tục giữ được sức cạnh tranh trong phân khúc flagship cao cấp ở thời điểm hiện tại.

Hệ thống camera thuộc nhóm dẫn đầu

Camera vẫn là một trong những yếu tố giúp Samsung Galaxy S25 Ultra duy trì sức hút sau hơn 1 năm ra mắt nhờ khả năng chụp ảnh và quay video đa dụng. Máy sở hữu camera chính 200MP kết hợp hai ống kính tele 50MP và 10MP, hỗ trợ zoom quang học 3x, 5x cùng AI Zoom lên đến 100x.

Thiết bị cũng hỗ trợ quay video UHD 8K@30fps và tích hợp Nightography nhằm cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Khả năng xử lý hình ảnh ổn định tiếp tục giúp Samsung S25 Ultra nằm trong nhóm flagship chụp ảnh nổi bật ở thời điểm hiện tại.

Thời lượng pin ổn định, công nghệ sạc nhanh

So với dòng Samsung S26 Series mới ra mắt, Samsung Galaxy S25 Ultra vẫn duy trì sức hút nhờ viên pin 5000mAh và khả năng tối ưu hiệu năng ổn định. Thiết bị có thể phát video liên tục lên đến 31 giờ phù hợp với nhu cầu giải trí và làm việc hằng ngày.

Thời lượng sử dụng dài.

Đặc biệt, S25 cũng là một trong những mẫu điện thoại Samsung Galaxy S25 series còn duy trì lợi thế ở khả năng tối ưu hiệu năng và công nghệ sạc nhanh. Điều này góp phần mang lại trải nghiệm sử dụng liền mạch hơn cho bạn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Hệ sinh thái AI kết hợp One UI

Một trong những điểm giúp Samsung Galaxy S25 Ultra vẫn giữ được sức cạnh tranh là hệ sinh thái AI kết hợp cùng giao diện One UI tối ưu trải nghiệm người dùng. Thiết bị hiện vẫn được cập nhật lên các phiên bản hệ điều hành mới nhất, đồng thời hỗ trợ nhiều tính năng AI như Circle to Search hay Chat Assist.

Bên cạnh đó, Samsung Galaxy S25 series còn duy trì lợi thế nhờ chính sách cập nhật phần mềm và bảo mật lâu dài đến năm 2032. Do đó, bạn có thể yên tâm hơn khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài mà vẫn có trải nghiệm ổn định và hiện đại.

Có nên mua Samsung S25 Ultra trong 2026?

Ở thời điểm 2026, Samsung Galaxy S25 Ultra vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc flagship nhờ trải nghiệm toàn diện từ thiết kế, hiệu năng đến camera. Dù không còn là model mới nhất, thiết bị vẫn đáp ứng tốt hầu hết nhu cầu sử dụng cao cấp hiện nay và tiếp tục được cập nhật các phiên bản One UI mới.

S25 vẫn đáng cân nhắc trong 2026.

Bên cạnh đó, mức giá của S25 Ultra hiện đã dễ tiếp cận hơn đáng kể so với thời điểm mới ra mắt, dao động khoảng 28 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Đây vẫn là mẫu smartphone phù hợp cho người dùng muốn đầu tư một thiết bị flagship sử dụng ổn định trong nhiều năm.

Có thể nhận định, Samsung Galaxy S25 Ultra vẫn cho thấy sức hút nhờ thiết kế cao cấp, hiệu năng mạnh mẽ dù đã ra mắt từ 2025. Nếu bạn đang quan tâm đến mẫu điện thoại này và các phiên bản khác của Samsung Galaxy S25 Series, hãy đến ngay CellphoneS để được tư vấn chi tiết.