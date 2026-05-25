Sức hút từ Vinhomes Saigon Park – 'Lá phổi xanh' mới của bất động sản TP.HCM 25/05/2026 15:21

(PLO)- Thị trường bất động sản TP. HCM đang khao khát không gian sống sinh thái đích thực và sự xuất hiện của Vinhomes Saigon Park đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý.

Dự án có tổng vốn ước tính tỷ đô này nằm ngay khu vực cửa ngõ Tây Bắc và được ví là “lá phổi xanh” mới của thành phố. Vinhomes Saigon Park giải tỏa cơn khát sống xanh và mở ra một chuẩn mực mới về không gian trí thức, giải trí đẳng cấp.

Vinhomes Saigon Park - định vị “thành phố công viên tri thức” hàng đầu châu Á

Không dừng lại ở dự án căn hộ hay khu đô thị quy mô vừa và nhỏ, tập đoàn Vingroup đã mạnh tay chi 3,5 tỷ USD để thiết kế Vinhomes Saigon Park thành khu đại đô thị vệ tinh trọng điểm. Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị đại học - học thuật - sinh thái, định hướng trở thành đô thị vệ tinh chiến lược trong lộ trình mở rộng không gian đô thị của Thành phố.

Với quy mô 150ha, Vinhomes Saigon Park là đại đô thị đầu tiên của Việt Nam lấy phát triển con người và thế hệ trẻ làm trung tâm, xây dựng dựa trên 3 trụ cột chuẩn đô thị tri thức quốc tế:

● Hạt nhân học thuật: dự án sở hữu 36 trường liên cấp quốc tế & trong nước. Đây là môi trường giáo dục toàn diện, nuôi dưỡng và phát triển các thế hệ nhân tài tương lai của Việt Nam ngay tại nội khu.

● Hạt nhân đổi mới sáng tạo: các Zone sáng tạo, hệ thống Phòng lab nghiên cứu chuyên sâu hiện đại và không gian làm việc chung Co-working space.

● Hạt nhân cộng đồng: cư dân Vinhomes Saigon Park được hòa mình vào môi trường sống chọn lọc, có sự tương tác và giao lưu cộng đồng mạnh mẽ, hình thành nên nét văn hóa học tập suốt đời.

Vinhomes Saigon Park - “lá phổi xanh” khổng lồ giữa lòng đô thị

Vinhomes Saigon Park được ví như “lá phổi xanh khổng lồ” của khu vực Tây Bắc nhờ mật độ không gian xanh kỷ lục. Dự án sở hữu hệ thống mặt nước, kênh đào với hơn 100 công viên trải khắp dự án. Trong đó, nổi bật là công viên viên bách thảo 27ha, công viên nước 23ha, công viên Nhật Bản 10ha… Đặc biệt, hệ sinh thái Vinhomes Saigon Park còn có sự xuất hiện của Công viên giải trí VinWonders rộng 22,7ha với âm thanh của sóng nước, tiếng cười và những trải nghiệm đầy cảm hứng khơi dậy nguồn năng lượng tích cực. Những dòng chảy hiền hòa ôm trọn đại đô thị kết hợp mảng xanh công viên giúp điều hòa không khí, mang lại không gian sống nguyên bản, trong lành tách biệt khỏi những ồn ào khói bụi của trung tâm thành phố.

Trải nghiệm sống “All in one” đẳng cấp chuẩn quốc tế

Không chỉ sở hữu không gian xanh rộng lớn, Vinhomes Saigon Park và Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được tập đoàn Vingroup mang đến đặc quyền sống khép kín với hệ sinh thái "All-in-one" chuẩn quốc tế. Mọi nhu cầu học tập, làm việc đến nghỉ dưỡng của cư dân đều được đáp ứng trong bán kính vài phút.

● Toà tháp biểu tượng Saigon Park Tower, Tổ hợp tòa tháp Văn phòng hiện đại 35 Tầng & Làng khởi nghiệp Sài Gòn Startup Village 1,6ha;

● Sân Golf rộng 200 ha được thiết kế theo tiêu chuẩn resort cao cấp;

● Bệnh viện Vinmec, trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao với trang thiết bị y khoa hiện đại và đội ngũ chuyên gia đầu ngành;

● TTM Vincom Mega Mall, tọa độ giải trí sầm uất quy tụ hàng trăm thương hiệu mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí thời thượng.

Không dừng lại ở đó, một “siêu tọa độ” giải trí quy mô khủng mang tên VinWonders Saigon Park cũng đang lộ diện tại đây, hứa hẹn sẽ biến khu Tây Bắc thành điểm đến vui chơi giải trí hàng đầu của cả thành phố và các tỉnh lân cận. Cư dân không chỉ được tận hưởng tầm nhìn khoáng đạt, ngập tràn sắc xanh mà còn được trải nghiệm đặc quyền thượng lưu ngay trước thềm nhà.

Vinhomes Saigon Park - Vị trí vàng đón đầu làn sóng hạ tầng Tây Bắc

Vinhomes Saigon Park nằm ngay nút giao đường vành đai 3 TP.HCM với quốc lộ 22. Trục hạ tầng này giúp dự án kết nối trực tiếp với các trục giao thông huyết mạch, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển vào trung tâm quận 1 cũng như liên kết thuận tiện tới Bình Dương, Long An và Tây Ninh.

Vị trí dự án nằm ngay địa điểm có hệ thống hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ về đường bộ và đường thủy, cư dân có thể di chuyển nhanh chóng tới các quận, huyện cũ, như: Bình Chánh, huyện Củ Chi, quận 12, quận Bình Tân, quận Tân Phú…

Dự án cũng đón đầu nhiều siêu dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia đang đồng loạt triển khai:

● Tuyến metro số 2 (Bến thành - Tham Lương): Khi hoàn thành, sẽ kết nối trực tiếp từ dự án đến trung tâm thành phố chỉ còn 15 - 20 phút, giúp việc đi lại trở nên hiện đại, an toàn và không còn nỗi lo ùn tắc.

● Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài: Trục cao tốc chiến lược thúc đẩy kinh tế, kết nối trực tiếp cửa ngõ quốc tế và Tây Ninh, tạo đà bứt phá cho toàn khu vực

● Đường Vành đai 3 và Vành đai 4: Hai vòng cung hạ tầng giúp kết nối trực tiếp dự án với các cực tăng trưởng kinh tế xung quanh TP.HCM mà không cần xuyên qua nội đô chật hẹp.

Vinhomes Saigon Park không chỉ đơn thuần là một nơi an cư, đó là sự hòa quyện giữa thiên nhiên nguyên bản và tư duy thời đại. Sở hữu Vinhomes Saigon Park là sở hữu tấm vé bước vào cộng đồng tinh hoa, được nuôi dưỡng trong môi trường tri thức giữa miền xanh thuần khiết.