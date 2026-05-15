Sứ mệnh dẫn dắt của đội ngũ doanh nhân trong kỷ nguyên mới 15/05/2026 15:45

(PLO)- Sự liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp là nền tảng cốt lõi để kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Sáng 15-5, tại Hà Nội, Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động phối hợp cùng Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khoa học và Doanh nhân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu là các nhà quản lý, hoạch định chính sách, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tiên phong mô hình tăng trưởng

Diễn đàn khẳng định yêu cầu cấp thiết của mô hình phát triển dựa trên liên kết thực chất giữa Nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp. Trong đó tri thức và đổi mới sáng tạo được xem là nền tảng cốt lõi cho tăng trưởng bền vững.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Trần Nghị, Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên phát triển mới, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng đội ngũ doanh nhân không chỉ đóng vai trò động lực tăng trưởng mà còn là nền tảng kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia. Diễn đàn là không gian để các nhà hoạch định chính sách, giới khoa học và cộng đồng doanh nghiệp cùng chia sẻ tầm nhìn chiến lược, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các giải pháp phát triển bền vững.

Tại diễn đàn, nhiều tham luận tập trung phân tích các vấn đề trọng tâm như xây dựng thể chế kiến tạo phát triển, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Các ý kiến tại diễn đàn cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, sức mạnh quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay nguồn lực vật chất, mà còn phụ thuộc vào năng lực sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ khoa học công nghệ và khả năng kết nối hiệu quả giữa các thành phần trong hệ sinh thái phát triển. Trong đó, cộng đồng doanh nhân Việt Nam được xác định là lực lượng tiên phong thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, còn đội ngũ trí thức, nhà khoa học là nguồn lực chiến lược góp phần hình thành năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn.

Điểm nhấn của chương trình là lễ vinh danh các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026. Các tập thể, cá nhân được tôn vinh không chỉ đại diện cho những thành tựu tiêu biểu trong từng lĩnh vực chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần tiên phong đổi mới, năng lực hội nhập và trách nhiệm phụng sự cộng đồng.

Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) đã được vinh danh tại chương trình.

Đại diện Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á - Việt Nam rằng trong giai đoạn phát triển mới, không lĩnh vực nào có thể phát triển riêng lẻ. Sức mạnh quốc gia cần được kiến tạo từ sự hợp lực giữa Nhà nước, giới khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và các đối tác quốc tế; đồng thời những kết nối hình thành từ diễn đàn cần tiếp tục được chuyển hóa thành các chương trình hành động thiết thực vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Bản lĩnh “ngọc trong đá” và sứ mệnh dẫn dắt

Là một trong những doanh nghiệp để lại nhiều dấu ấn trong đổi mới công nghệ, phát triển thương hiệu, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế, Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) đã được vinh danh tại chương trình như một đại diện tiêu biểu cho tinh thần phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Nga, Tổng Giám đốc Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) cho rằng phụ nữ Việt Nam ngày nay trở thành lực lượng quan trọng điều hành doanh nghiệp và kiến tạo giá trị xã hội.

Nữ CEO Vikoda chia sẻ: “Doanh nghiệp luôn theo đuổi triết lý “Ngọc trong đá”, không chỉ trong kinh doanh mà còn trong cuộc sống. Viên ngọc muốn tỏa sáng phải trải qua quá trình mài giũa, chịu áp lực và thử thách. Phụ nữ làm kinh doanh cũng vậy, cần học hỏi nhiều hơn, bền bỉ hơn”.

Bà Nguyễn Thị Nga, Tổng Giám đốc Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) phát biểu tại diễn đàn.

Theo đại diện Vikoda, doanh nghiệp định hướng phát triển dựa trên ba giá trị cốt lõi gồm bền vững, nhân văn và kỷ luật. Trong đó, yếu tố bền vững được xác định là nền tảng xuyên suốt trong chiến lược phát triển dài hạn, với mục tiêu xây dựng thương hiệu và hệ thống vận hành ổn định trước biến động thị trường.

Sau 36 năm hoạt động, Vikoda cho biết vẫn duy trì định hướng bảo tồn nguồn khoáng kiềm thiên nhiên tại Khánh Hòa, đồng thời liên tục cải tiến công nghệ sản xuất và nâng cao tiêu chuẩn kiểm định. Doanh nghiệp cho biết toàn bộ quy trình từ khai thác, xử lý đến đóng chai đều được kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm.

Theo doanh nghiệp, định hướng phát triển không chỉ tập trung vào sản phẩm nước uống mà còn hướng đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe và cân bằng lối sống. Bên cạnh đó, yếu tố con người được xem là trọng tâm trong hoạt động vận hành, thông qua việc tạo việc làm, đào tạo nhân lực và phát triển đội ngũ.

Đại diện Vikoda cho biết doanh nghiệp theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, ưu tiên chất lượng sản phẩm, xây dựng hệ thống và phát triển nguồn nhân lực thay vì tập trung vào tăng trưởng ngắn hạn.

“Trong ‘kỷ nguyên vươn mình của dân tộc’, nữ doanh nhân không chỉ dừng lại ở vai trò tham gia mà cần trở thành lực lượng dẫn dắt bằng trí tuệ, kỷ luật, những doanh nghiệp tử tế và các thương hiệu Việt đủ sức vươn ra thế giới. Nếu trong quá khứ, phụ nữ Việt Nam góp phần giữ nước bằng lòng dũng cảm, thì hôm nay hoàn toàn có thể góp phần nâng tầm đất nước bằng năng lực quản trị và bản lĩnh doanh nhân”, bà Nga nhấn mạnh.