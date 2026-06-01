Nhiều điểm đáng tiền trên Xiaomi 17T Pro: Ngoài Pin khủng còn gì nữa? 01/06/2026 11:27

(PLO)- Xiaomi 17T Pro ra mắt mang đến một lựa chọn mới mẻ trong phân khúc thiết bị cận cao cấp. Chiếc máy thu hút sự chú ý nhờ thiết kế kim loại chỉn chu, hệ thống máy ảnh ghi nhận chi tiết tốt cùng mức giá bán hợp lý với số đông người dùng hiện nay.

Ngoại hình thanh lịch với phần khung kim loại

Khác với nhiều sản phẩm sử dụng chất liệu nhựa, Xiaomi 17T Pro được hoàn thiện với phần khung viền bằng kim loại. Chất liệu này mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn, đầm tay và gia tăng độ bền cho thiết bị. Phiên bản màu xanh dương đậm của máy tạo ấn tượng tốt nhờ vẻ ngoài vừa thời trang lại vừa lịch sự, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Nhà sản xuất cũng trang bị cho máy chuẩn kháng nước và bụi IP68, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng ở các môi trường độ ẩm cao. Về mặt hiển thị, máy sở hữu màn hình kích thước 6.83 inch. Không gian hiển thị rộng rãi cùng độ sáng cao giúp các trải nghiệm xem video, đọc báo hay giải trí đa phương tiện trở nên rõ ràng và dễ chịu.

Hệ thống máy ảnh đáp ứng tốt nhu cầu nhiếp ảnh

Khả năng chụp ảnh của Xiaomi 17T Pro tiếp tục duy trì sự hợp tác cùng thương hiệu Leica. Thiết bị sở hữu ba ống kính ở mặt lưng, bao gồm camera chính 50 MP, camera tele 50 MP hỗ trợ zoom quang học 5X và một camera góc siêu rộng 12 MP. Trong đó, camera chính sử dụng thành phần thấu kính Summilux, giúp thu nhận ánh sáng nhiều hơn để bức ảnh luôn rõ nét.

Với cấu hình máy ảnh đồng đều, thiết bị dễ dàng đáp ứng nhu cầu ghi lại các khoảnh khắc thường ngày. Hình ảnh chụp từ máy cho độ chi tiết cao, màu sắc hài hòa, thích hợp để lưu trữ làm kỷ niệm hoặc chia sẻ nhanh chóng lên các trang mạng xã hội.

Ảnh: thegioididong.com

Hiệu năng trơn tru đi kèm viên pin dung lượng lớn

Vận hành sức mạnh cho Xiaomi 17T Pro là vi xử lý MediaTek Dimensity 9500. Con chip này mang lại khả năng xử lý mượt mà các thao tác mở ứng dụng làm việc hàng ngày hay chơi các tựa game phổ biến ở mức thiết lập đồ họa cao. Máy hoạt động mát mẻ và giữ được sự ổn định trong thời gian dài.

Điểm nhấn phần cứng đáng chú ý nằm ở viên pin công nghệ mới với mức dung lượng lên đến 7000 mAh. Mức năng lượng dồi dào này đủ sức đồng hành cùng người dùng xuyên suốt một ngày bận rộn. Cùng với đó, công nghệ sạc nhanh 100 W cũng giúp máy rút ngắn thời gian chờ đợi khi cần nạp lại pin.

Nếu bạn đang tìm kiếm các mẫu điện thoại Xiaomi với cấu hình nhẹ nhàng và mức giá mềm hơn, phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 17T sẽ là một lựa chọn rất đáng cân nhắc với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn tương đồng.

Mức giá hợp lý cùng ưu đãi thiết thực tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, hệ thống Thế Giới Di Động đang phân phối các phiên bản của Xiaomi 17T Pro với mức giá rất dễ tiếp cận. Bản 12GB/256GB được bán với giá 19.490.000₫, bản 12GB/512GB có giá 20.490.000₫ và bản cao nhất 12GB/1TB có giá 22.490.000₫. Bên cạnh đó, phiên bản tiêu chuẩn 17T 5G cũng được lên kệ với giá từ 15.590.000₫ đến 16.490.000₫.

Khách hàng tham gia đặt trước thiết bị trong khung thời gian từ 17h00 ngày 29-5-2026 đến ngày 7-6 sẽ nhận được một gói ưu đãi lớn. Người mua được giảm ngay 3.5 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá máy, đồng thời nhận thêm 4 tháng sử dụng Spotify Premium và 3 tháng trải nghiệm Google AI Pro. Khách hàng cũng có thể chọn hình thức trả chậm không lãi suất hoặc tham gia chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá đến 5 triệu đồng.

Hệ thống còn mang đến chính sách bảo hành dài hạn với 24 tháng cho thân máy, bảo hành rơi vỡ 6 tháng và 1 đổi 1 trong 6 tháng. Nếu không chọn gói 1 đổi 1, người dùng có thể đổi sang ưu đãi nhận data lên đến 300 GB. Đặc biệt, khách hàng sinh sống tại 6 thành phố lớn sẽ được hỗ trợ bảo hành tận nhà, mang lại sự thuận tiện tối đa trong suốt vòng đời sử dụng sản phẩm.