So sánh Honor X8d và Samsung Galaxy A17: Chọn thương hiệu hay chọn thiết kế đột phá? 28/05/2026 10:12

Một bên là thiết kế táo bạo từ thương hiệu Trung Quốc, một bên là cái tên quen thuộc với giá trị thương hiệu lâu dài. Bài viết này sẽ so sánh 2 thiết bị để bạn biết chiếc nào thực sự đáng tiền hơn.

So sánh Honor X8d với Samsung Galaxy A17

Cùng mức giá tầm trung, nhưng hai dòng máy mang đến trải nghiệm khá khác biệt. Dưới đây là phân tích chi tiết từng tiêu chí để bạn dễ hình dung hơn.

Về thiết kế

Honor X8d gây ấn tượng với độ mỏng chỉ 7.5mm nhưng vẫn tích hợp viên pin dung lượng lớn. Máy có trọng lượng nhẹ, mặt lưng và khung viền được hoàn thiện nhám giúp hạn chế bám vân tay. Tuy sử dụng chất liệu nhựa, tổng thể vẫn cho cảm giác chắc chắn và gọn gàng trong quá trình sử dụng.

Mặt khác, Samsung Galaxy A17 duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc với mặt lưng phẳng và khung viền bo cong. Máy cũng sử dụng chất liệu nhựa nhưng có độ hoàn thiện tốt, cầm nắm dễ chịu nhờ trọng lượng nhẹ. Tuy nhiên, thiết kế màn hình giọt nước khiến tổng thể có phần kém hiện đại hơn so với đối thủ.

Về màn hình

Honor X8d và Samsung Galaxy A17 đều được trang bị tấm nền AMOLED, mang lại màu sắc rực rỡ và độ tương phản tốt trong tầm giá. Cả hai đều có kích thước màn hình lớn khoảng 6.7 inch, cùng độ phân giải Full HD+ cho trải nghiệm thị giác thuyết phục.

Tuy nhiên, X8d là thiết bị chiếm ưu thế rõ rệt về trải nghiệm hiển thị. Máy sở hữu tần số quét 120Hz mượt mà hơn và đặc biệt là độ sáng tối đa lên tới 3000 nits. Galaxy A17 chỉ dừng ở mức khoảng 800 nits và tần số quét 90Hz, khiến khả năng hiển thị ngoài trời và độ mượt khi thao tác kém hơn đôi chút.

Về hiệu năng

Cả Honor X8d và Samsung Galaxy A17 đều sở hữu cấu hình tầm trung, đủ để người dùng xem video hay sử dụng mạng xã hội. X8d chạy chip Snapdragon 6s 4G Gen 2, đạt hơn 510.000 điểm AnTuTu. Máy chiến tốt các tựa game như Liên Quân, PUBG Mobile nhưng hạn chế sẽ lộ rõ khi chạy các game nặng như Genshin.

Samsung Galaxy A17 trang bị Exynos 1330 tiến trình 5nm, đạt 437.826 điểm AnTuTu. Thực tế trải nghiệm cho thấy máy không phù hợp với các tác vụ hiệu năng cao vì dù là chơi các tựa game phổ biến, máy vẫn không cho độ ổn định khung hình tốt.

Về camera

Điện thoại Honor X8d được hãng Honor trang bị camera chính 108MP f/1.8 có OIS và PDAF, cho ảnh chi tiết, màu sắc tươi tắn trong điều kiện đủ sáng. Camera góc siêu rộng 5MP, chụp các góc rộng ở mức chấp nhận được.

Samsung Galaxy A17 với camera chính 50MP OIS cho màu sắc tươi tắn, nịnh mắt và tái hiện màu trời rất tốt trong điều kiện sáng. Hạn chế đáng kể là quay phim chỉ hỗ trợ tối đa Full HD 30FPS, khiến video dễ bị giật cục dù đã có chống rung quang học.

Về pin

Pin sẽ là lợi thế lớn của smartphone Honor X8d với dung lượng 7.000mAh trên thân máy chỉ dày 7.5mm. Qua thực tế đo đạc, máy đạt hơn 12 tiếng màn hình bật với đủ loại tác vụ từ game nặng đến lướt mạng. Sạc nhanh 45W đi kèm sẽ khiến người dùng không phải lo khi pin cạn.

Khi đặt cạnh X8d, Samsung Galaxy A17 sẽ có phần “lép vế” hơn khi chỉ trang bị viên pin 5.000mAh với thời gian sử dụng thực tế ngắn hơn. Ngoài ra, máy có sạc nhanh chỉ 25W, cần khoảng 2 tiếng để sạc đầy nên khá chậm so với mặt bằng chung năm 2026.

Honor X8d và Samsung Galaxy A17: Nên mua máy nào?

Nếu bạn ưu tiên pin trâu, màn hình đẹp và thiết kế cao cấp hơn tầm giá, Honor X8d là lựa chọn thuyết phục. Máy phù hợp với người dùng không muốn bận tâm chuyện sạc giữa ngày và chủ yếu dùng cho các tác vụ cơ bản như mạng xã hội, xem phim, chơi game và chụp ảnh ngoài trời.

Samsung Galaxy A17 ngược lại phù hợp hơn với người dùng cần sự cân bằng giữa camera tốt và hệ sinh thái phần mềm.

Trên đây là bài so sánh Honor X8d và Samsung Galaxy A17. Mỗi thiết bị có thế mạnh riêng, từ pin “trâu”, màn hình sáng cho đến hiệu năng ổn định và camera dễ dùng. Hy vọng bài so sánh này giúp bạn hiểu rõ về sản phẩm trước khi quyết định chọn mua.