Cập nhật các mẫu điện thoại 5G giá rẻ pin bền bán chạy 23/04/2026 14:39

(PLO)- Các mẫu điện thoại 5G thuộc phân khúc giá rẻ đang dần phổ biến hơn nhờ chi phí hợp lý và khả năng duy trì pin đủ dùng suốt cả ngày. Bài viết sau sẽ tổng hợp những mẫu điện thoại 5G giá rẻ pin cực tốt đáng mua.

Trong phân khúc phổ thông, người dùng đang quan tâm những mẫu điện thoại có hỗ trợ 5G đi kèm thời lượng pin dài để sử dụng ổn định. Dưới đây là các điện thoại 5G pin tốt giá rẻ đang bán chạy, nổi bật về dung lượng pin và mức giá dễ tiếp cận:

Nubia Neo 3 GT

Nubia Neo 3 GT nổi bật trong phân khúc điện thoại 5G giá rẻ với màn hình OLED 6.8 inch FHD+ 120Hz và cảm ứng 1200Hz cho trải nghiệm mượt mà khi chơi game. Máy dùng chip Unisoc T9100, RAM 12GB và bộ nhớ 256GB đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm và giải trí.

Điểm mạnh đáng chú ý của thiết bị là viên pin 6000mAh kết hợp sạc nhanh 80W giúp người dùng sử dụng thoải mái cả ngày và nạp pin nhanh chóng. Hiện tại, Nubia Neo 3 GT có giá khoảng 7 triệu đồng. Do đó, đây là thiết bị hấp dẫn trong nhóm smartphone gaming giá mềm.

Xiaomi Redmi 15 5G

Xiaomi Redmi 15 5G là lựa chọn điện thoại 5G giá rẻ đáng cân nhắc với màn hình 6.9 inch 144Hz mượt mà và chip Snapdragon 6s Gen 3 cho hiệu năng ổn định. Máy đi kèm RAM 8GB, bộ nhớ 256GB và camera 50MP đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Điểm nổi bật là viên pin 7000mAh cho thời gian dùng dài kết hợp công nghệ sạc nhanh 33W tiện lợi. Hiện tại, sản phẩm có giá khoảng 6.5 triệu đồng, phù hợp với người dùng cần smartphone pin “trâu” giá mềm với hiệu năng mượt mà.

Meizu Lucky 08 5G

Meizu Lucky 08 5G là lựa chọn điện thoại 5g giá rẻ đáng chú ý nhờ màn hình AMOLED 6.78 inch sắc nét, tần số quét cao đến 144Hz và độ sáng lên tới 5000 nits. Máy sử dụng chip Snapdragon 7s Gen 2, RAM 12GB cùng bộ nhớ 256GB, đảm bảo xử lý mượt mà từ tác vụ cơ bản đến chơi game.

Bên cạnh đó, viên pin 6000mAh mang lại thời lượng sử dụng lâu dài phù hợp với nhu cầu dùng liên tục trong ngày. Công nghệ sạc nhanh 33-45W hỗ trợ nạp pin tiện lợi, không mất quá nhiều thời gian chờ đợi. Hiện tại, sản phẩm có giá khoảng 5.5 triệu đồng, là mức giá khá dễ tiếp cận với người dùng phổ thông.

HONOR X9d 5G

Sở hữu màn hình AMOLED 6.79 inch và viên pin lớn, HONOR X9d là mẫu điện thoại 5G giá rẻ phù hợp với người dùng phổ thông ưu tiên hiệu năng ổn định. Máy trang bị chip Snapdragon 6 Gen 4, RAM 12GB và bộ nhớ 512GB đáp ứng mượt mà các nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Thiết bị gây ấn tượng với viên pin 8300mAh cho thời gian sử dụng kéo dài, phù hợp với người dùng cần smartphone bền bỉ. Công nghệ sạc nhanh 66W hỗ trợ rút ngắn thời gian nạp pin hiệu quả. Hiện sản phẩm được bán với mức giá khoảng 13 triệu đồng, hướng đến người dùng ưu tiên dung lượng pin lớn.

Kinh nghiệm chọn điện thoại 5G giá rẻ pin trâu

Khi chọn điện thoại 5G giá rẻ, pin trâu thì người dùng cần cân nhắc theo một số tiêu chí để đảm bảo thời lượng sử dụng lâu dài. Dưới đây là một số kinh nghiệm mà người dùng có thể tham khảo để lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu:

● Dung lượng pin: Nên ưu tiên thiết bị từ 5000mAh trở lên để đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày với các tác vụ như lướt web, xem video.

● Công suất sạc: Chọn máy hỗ trợ sạc nhanh từ 25W trở lên giúp rút ngắn thời gian nạp pin, đặc biệt khi cần sử dụng liên tục.

● Chip xử lý: Vi xử lý tiết kiệm điện sẽ giúp tối ưu thời lượng pin, đồng thời đảm bảo hiệu năng ổn định khi dùng dữ liệu di động.

● Màn hình: Tần số quét và độ sáng phù hợp giúp cân bằng giữa trải nghiệm hiển thị mượt mà và mức tiêu hao năng lượng.

● RAM và bộ nhớ: Dung lượng RAM từ 4GB trở lên giúp đa nhiệm ổn định, hạn chế tình trạng hao pin khi chạy nhiều ứng dụng.

Các mẫu điện thoại 5G giá rẻ pin trâu hiện nay mang đến lựa chọn đa dạng cho người dùng giúp đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cơ bản với chi phí hợp lý.