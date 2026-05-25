Bộ sưu tập đồng phục polo 'Move BeYond Limits' của đồng phục Hải Anh có gì đặc biệt? 25/05/2026 18:10

(PLO)- Mỗi doanh nghiệp hiện đại đều đang ở trên một đường đua của riêng mình - nơi tốc độ, bản lĩnh và khả năng thích nghi quyết định vị thế trên đồng phục.

Lấy cảm hứng từ những vận động viên ở vạch xuất phát, Đồng phục Hải Anh ra mắt BST đồng phục Polo “Move BeYonds Limits”. Đây như một lời khẳng định về tinh thần không ngừng vươn lên, phá bỏ mọi giới hạn và dám khác biệt và sẵn sàng dẫn đầu của doanh nghiệp.

BST Đồng phục Polo “Move BeYond Limits” - Bứt tốc trên mọi đường đua

Không ngừng dịch chuyển - Không ngừng vượt giới hạn chính là tinh thần mà BST áo polo đồng phục công ty “Move BeYond Limits” của Hải Anh hướng tới. Hải Anh hiểu rằng, mỗi doanh nghiệp đều có một hành trình phát triển riêng, nhưng để chinh phục những mục tiêu lớn hơn, cần sẵn sàng dịch chuyển khỏi giới hạn cũ. Và BST Move BeYond Limits chính là đại diện cho sự đổi mới, chủ động chuyển động và không ngừng bứt phá.

Điểm nhấn thiết kế nổi bật của BST Move BeYond Limits nằm ở những đường line chéo phối phần nẹp khuy cài. Chi tiết này được lấy cảm hứng từ đường chạy mạnh mẽ, liền mạch, mang đến cảm giác chuyển động liên tục và tinh thần chinh phục. Không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn tinh tế, đây còn là chi tiết nhận diện đặc trưng giúp BST ghi dấu ấn khác biệt.

Thiết kế polo hiện đại - Điểm nhấn tạo nên sức hút cho BST

Một trong những yếu tố giúp BST đồng phục văn phòng “Move BeYond Limits” thu hút sự chú ý nằm ở ngôn ngữ thiết kế trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ nét chuyên nghiệp đặc trưng của áo polo đồng phục.

BST sử dụng form áo polo Regular Fit vừa vặn và phù hợp cho nhiều dáng người. Thiết kế form áo không quá ôm sát tạo nên sự thoải mái khi vận động, dễ dàng phối trong mọi hoàn cảnh, từ công sở, sự kiện doanh nghiệp cho đến team building hay hoạt động ngoài trời.

Điểm nhấn của BST Move BeYond Limits còn đến từ cách phối màu độc đáo. Hải Anh đưa đến bảng màu đa dạng với nhiều tone hiện đại như đỏ, trắng, xanh đen, đen, xanh iris,... Kết hợp với đó là những đường line khác màu được thêm vào ở phần cổ, viền tay, nẹp khuy cài và vai của áo. Đây cũng là xu hướng thiết kế đang được nhiều doanh nghiệp yêu thích bởi vẻ năng động, tạo nên cảm giác mới mẻ cho tập thể.

Chất liệu vải may áo polo BST “Move BeYond Limits” có gì nổi bật

Không chỉ chú trọng đến thiết kế, Đồng phục Hải Anh còn đầu tư kỹ lưỡng vào chất liệu vải may nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người mặc. Với BST áo thun đồng phục Move BeYond Limits, Hải Anh lựa chọn dòng vải Aircool cao cấp. Ưu điểm nổi bật của chất liệu Aircool có thể kể đến như:

● Chất vải khô, thoáng và nhẹ nhờ công nghệ dệt 2 mặt tạo lỗ thoáng khí.

● Kết cấu vải bền chắc, chống co rút tốt, không nhăn, không xù và hạn chế tình trạng bai dão.

● Vải Aircool có bảng màu đa dạng, bền màu và có độ phản sáng tốt.

● Vải có hiệu quả khử khuẩn, khử mùi, chống bám bụi tốt, dễ làm sạch và gấp gọn.

Vải Aircool là sự lựa chọn hoàn hảo cho các mẫu áo đồng phục công ty, đồng phục công sở hay áo team building, sự kiện,... góp phần nâng cao trải nghiệm thoải mái của người mặc.

Đồng phục Hải Anh - Không ngừng đổi mới để nâng tầm đồng phục doanh nghiệp

Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành may mặc, Đồng phục Hải Anh không ngừng cập nhật xu hướng mới, đưa đến những giải pháp đồng phục hiện đại và tối ưu đến với doanh nghiệp.

Các sản phẩm đồng phục áo thun của Hải Anh chú trọng đến chất lượng, trải nghiệm người mặc, tính ứng dụng thực tế và nhận diện thương hiệu. Và BST Move BeYond Limits chính là minh chứng rõ ràng cho định hướng đổi mới đó.

