5 mẹo chụp ảnh AI cực chất trên OPPO Reno15: Xóa vật thể thừa và mở rộng khung hình trong tích tắc 21/05/2026 10:55

(PLO)- Nắm bắt xu hướng nhiếp ảnh di động mới, OPPO Reno15 mang đến những công cụ AI mạnh mẽ, giúp người dùng dễ dàng tạo ra những bức ảnh chuyên nghiệp.

Thay đổi trải nghiệm chụp ảnh với khả năng xóa vật thể thừa và mở rộng khung hình. Hãy cùng khám phá 5 mẹo tận dụng tối đa các tính năng AI để nâng tầm ảnh chụp.

Tính năng AI biến hóa ảnh chụp trong tích tắc

OPPO Reno15 với tính năng AI vượt trội giúp biến ảnh chụp thông thường thành tác phẩm nghệ thuật chỉ trong tích tắc. Người dùng dễ dàng tối ưu hóa mọi khoảnh khắc với công nghệ AI tích hợp, cho phép chỉnh sửa ảnh nhanh chóng và hiệu quả.

Khả năng chụp chân dung của Reno15 được nâng cấp với camera selfie góc siêu rộng 50MP và camera chân dung Tele 3.5x, zoom 120x, ghi lại mọi chi tiết từ xa. Tính năng chụp ảnh Flash AI 2.0 và cân chỉnh sáng chân dung AI tối ưu ánh sáng, hiệu chỉnh ảnh luôn rực rỡ và tự nhiên.

5 mẹo chụp ảnh AI cực chất với OPPO Reno15

Áp dụng 5 mẹo sau trên Reno15 để có được những khung hình ấn tượng. Công nghệ AI tích hợp sẽ hỗ trợ người dùng xóa bỏ chi tiết thừa và khai phá không gian sáng tạo.

Xóa vật thể thừa với công cụ AI Popout

OPPO Reno15 tích hợp công cụ AI Popout, giúp người dùng dễ dàng xóa vật thể thừa và tách chủ thể khỏi nền, tạo hiệu ứng ảnh nổi bật ấn tượng. Tính năng này giúp bức ảnh gọn gàng, tập trung hơn vào chủ thể chính.

Thu trọn mọi khoảnh khắc mà không cần di chuyển nhiều.

Ngoài ra, tính năng xóa vật thể AI trên ảnh động cho phép loại bỏ người qua đường hay vật thể không mong muốn khỏi video, giữ trọn vẹn khoảnh khắc. Dòng OPPO Reno luôn mang đến trải nghiệm chỉnh sửa ảnh và video chuyên nghiệp, nâng tầm sáng tạo của người dùng.

Mở rộng khung hình với camera selfie 50MP

Camera selfie góc siêu rộng 50MP của OPPO Reno15 là công cụ hữu ích để người dùng mở rộng góc nhìn và tạo ra những bức ảnh với không gian rộng lớn. Điều này hữu ích khi người dùng muốn chụp ảnh nhóm hoặc ghi lại toàn cảnh phong cảnh.

Trường nhìn 100° cho phép người dùng ghi lại nhiều hơn về môi trường xung quanh trong mỗi bức ảnh selfie. Điều này mang lại sự linh hoạt và tiện lợi, giúp người dùng sáng tạo với nhiều bố cục khác nhau.

Camera Tele 3.5x tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên

OPPO Reno15 với ống kính chân dung Tele 3.5x cho phép người dùng chụp những bức ảnh chân dung với hiệu ứng xóa phông chất lượng. Ống kính này giúp làm nổi bật chủ thể, đồng thời làm mờ hậu cảnh một cách tự nhiên.

Ống kính tele giúp tạo ra hiệu ứng bokeh mềm mại.

Với khả năng zoom quang học 3.5x và zoom liền mạch lên đến 120x, người dùng có thể điều chỉnh khoảng cách chụp mà vẫn giữ được độ nét của chủ thể. Những bức ảnh chân dung vẫn có thể đứng chụp từ xa mà vẫn giữ được chiều sâu và cảm xúc.

Chụp Ảnh Flash AI 2.0 tối ưu ánh sáng

Tính năng chụp ảnh Flash AI 2.0 trên OPPO Reno15 là sự kết hợp tuyệt vời giữa đèn flash và trí tuệ nhân tạo. Công nghệ này giúp chủ thể nổi bật một cách tự nhiên ngay cả trong những môi trường thiếu sáng khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, công nghệ cân chỉnh sáng chân dung AI đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích bối cảnh để áp dụng cường độ sáng tối ưu cho từng chủ thể. Tính năng này giúp mỗi bức chân dung đều toát lên vẻ tươi sáng và rực rỡ như ở studio.

Hiệu chỉnh tông da và AI Mind Space

OPPO Reno15 không chỉ hỗ trợ chụp ảnh sắc nét mà còn cung cấp các công cụ để người dùng tinh chỉnh và cá nhân hóa hình ảnh. Từ hiệu chỉnh tông da đến quản lý nội dung sáng tạo, giúp mỗi bức ảnh mang đậm dấu ấn cá nhân.

Khả năng nhiếp ảnh thông minh và hiệu chỉnh linh hoạt.

Thuật toán hiệu chỉnh tông da của OPPO được xây dựng trên cơ sở dữ liệu tông màu da toàn cầu, tôn vinh từng sắc thái riêng biệt. Ngoài ra, tính năng AI Mind Space, được ví như bộ não thứ hai, giúp người dùng sắp xếp và quản lý các nội dung sáng tạo một cách hiệu quả.

Điện thoại OPPO Reno15 thực sự là một thiết bị mạnh mẽ cho những người đam mê nhiếp ảnh di động. Các tính năng AI hỗ trợ người dùng tạo ra những bức ảnh sáng tạo và chất lượng.