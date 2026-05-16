LG Clinic đầu tư 26.5 tỷ nâng cấp chi nhánh Luxury Tân Phú 16/05/2026 13:02

(PLO)- LG Clinic vừa chính thức hoàn thiện việc nâng cấp chi nhánh Luxury Tân Phú, đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình phát triển của hệ thống.

Chỉ riêng hạng mục công nghệ, thương hiệu đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cho hệ sinh thái thiết bị hàng đầu từ Âu – Mỹ, qua đó nâng cao chất lượng điều trị và đảm bảo tính an toàn trong từng liệu trình.

LG Clinic Luxury Tân Phú đã chính thức đi vào hoạt động sau quá trình nâng cấp toàn diện.

Kiên định với chiến lược tập trung vào công nghệ điều trị ngay từ ngày đầu thành lập, LG Clinic liên tục cập nhật các thiết bị thẩm mỹ thế giới để ứng dụng tại thị trường Việt Nam. Sau thành công tại các chi nhánh tiền nhiệm, đơn vị này tiếp tục dồn lực cho chi nhánh Tân Phú với danh mục thiết bị trị giá hơn 15 tỷ đồng.

Hệ thống công nghệ tại đây được tuyển chọn khắt khe dựa trên tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả lâm sàng từ những cường quốc thẩm mỹ như Hoa Kỳ và Italy, bao gồm:

● CFU Èlife (Italy): Ứng dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao thế hệ mới, tối ưu hóa khả năng nâng cơ và phân giải mỡ tầng sâu. Công nghệ này hỗ trợ đắc lực trong việc xóa mờ nếp nhăn, định hình đường nét gương mặt và tái tạo vóc dáng thon gọn.

● Ultherapy Prime (Hoa Kỳ): Phiên bản tân tiến nhất của công nghệ nâng cơ Ultherapy, sử dụng sóng siêu âm hội tụ vi điểm tác động chính xác đến lớp cân cơ nông (SMAS), giúp cải thiện tình trạng chảy xệ và trẻ hóa cấu trúc da chuyên sâu.

● Jovena (Italy): Hệ thống tái tạo da đa tầng tích hợp sóng vô tuyến (RF) và Plasma phân đoạn. Sự kết hợp này thúc đẩy quá trình tăng sinh mô, giúp săn chắc cơ và phục hồi bề mặt da toàn diện.

● Discovery Pico Derm VarioPulse (Italy): Đỉnh cao của công nghệ Laser Pico giây với xung cực ngắn, chuyên biệt trong xử lý các thương tổn sắc tố, xóa xăm, phục hồi sẹo rỗ và cải thiện kết cấu bề mặt da.

● Fotona StarWalker QX (Hoa Kỳ): Hệ thống Laser đa năng với cấu hình xung đỉnh cao, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu lâm sàng từ điều trị sắc tố, mạch máu đến tái tạo cấu trúc và làm đều màu da.

● RedTouch PRO (Italy): Công nghệ Laser tiên phong sử dụng bước sóng độc quyền 675nm, tác động trực tiếp vào hệ thống Collagen. Giải pháp này mang lại hiệu quả vượt trội trong trẻ hóa và điều trị các bệnh lý về sắc tố, mạch máu.

● VISIA (Hoa Kỳ): Hệ thống phân tích đa chỉ số bằng hình ảnh kỹ thuật số, cung cấp dữ liệu chi tiết về các lớp biểu bì. Đây là căn cứ khoa học giúp bác sĩ thiết lập phác đồ cá nhân hóa và minh bạch hóa kết quả trị liệu cho khách hàng.

LG Clinic đầu tư hàng chục tỷ cho hệ thống công nghệ thẩm mỹ tại chi nhánh Luxury Tân Phú.

Bên cạnh hệ thống công nghệ, LG Clinic Luxury Tân Phú cũng triển khai nâng cấp hạ tầng với mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng, hướng đến việc chuẩn hóa quy trình vận hành và xây dựng trải nghiệm phù hợp với phân khúc khách hàng cao cấp.

Với tổng diện tích sàn khoảng 1.500 m² được bố trí trên 7 tầng biệt lập, chi nhánh này hiện là một trong những cơ sở thẩm mỹ có quy mô lớn nhất tại khu vực Tân Phú. Không gian được phân chia thành hơn 20 phòng chức năng tách biệt và chuyên môn hóa, nhằm đảm bảo yếu tố riêng tư cũng như tiêu chuẩn an toàn trong suốt quá trình điều trị.

Về kiến trúc, LG Clinic Luxury Tân Phú lựa chọn phong cách Tân cổ điển với các đường nét đặc trưng của sự sang trọng, đồng thời được tinh chỉnh để phù hợp với trải nghiệm thẩm mỹ hiện đại.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc lồng ghép biểu tượng Cỏ 4 lá xuyên suốt trong không gian. Biểu tượng này được phát triển từ hình ảnh hai vòng vô cực đan xen, đại diện cho mối quan hệ song hành giữa LG Clinic và khách hàng. Nếu một vòng thể hiện quá trình hoàn thiện không ngừng của hệ thống, thì vòng còn lại phản ánh hành trình làm đẹp luôn biến chuyển của khách hàng theo thời gian.

LG Clinic Luxury Tân Phú sở hữu không gian rộng rãi có thể phục vụ số lượng lớn khách hàng cùng lúc.

Song song với hạ tầng và cơ sở vật chất, LG Clinic Luxury Tân Phú tiếp tục đầu tư vào yếu tố con người. Đội ngũ bác sĩ tại đây có kinh nghiệm lâm sàng và khả năng vận hành các thiết bị công nghệ cao theo quy chuẩn quốc tế. Nhờ nắm vững kỹ thuật và thông số điều trị, họ có thể khai thác hiệu quả từng công nghệ, từ đó xây dựng phác đồ cá nhân hóa phù hợp, đảm bảo an toàn và tối ưu kết quả cho khách hàng.

Khoản đầu tư hơn 15 tỷ đồng dành riêng cho hệ thống công nghệ trong lần nâng cấp toàn diện chi nhánh Tân Phú giúp LG Clinic tiếp tục củng cố lợi thế về năng lực điều trị và tiêu chuẩn dịch vụ trong phân khúc thẩm mỹ công nghệ cao. Theo kế hoạch, lễ khai trương chính thức của LG Clinic Luxury Tân Phú diễn ra vào ngày 15-5-2026 tại 392 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.

Sự kiện hứa hẹn mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng tham dự. Thông tin chi tiết bạn đọc có thể tìm hiểu thêm tại website: https://lgclinic.vn/.