THB Việt Nam: Nhà phân phối khúc xạ kế đo độ mặn tin cậy cho ngành nông nghiệp, thủy sản 27/04/2026 09:00

(PLO)- Với bề dày 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối thiết bị đo lường, THB Việt Nam là đơn vị được đông đảo khách hàng và doanh nghiệp tin tưởng khi tìm mua khúc xạ kế đo độ mặn.

THB Việt Nam cung cấp đa dạng các dòng máy đo độ mặn với mức giá cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu kiểm tra, kiểm soát độ mặn chính xác trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất thực phẩm và xử lý nước.

THB Việt Nam là đơn vị phân phối uy tín

THB Việt Nam có tên gọi đầy đủ là Công ty Cổ phần Công nghệ THB Việt Nam, thành lập vào năm 2012 chuyên hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối thiết bị đo lường, thiết bị thí nghiệm, máy móc công nghiệp, dụng cụ cầm tay…Trong đó, các sản phẩm khúc xạ kế đo độ mặn đều có nguồn gốc xuất xứ từ những thương hiệu uy tín như Hanna, Atago, Total Meter,…cam kết 100% chính hãng, đảm bảo độ bền và độ chính xác cao khi sử dụng.

Khúc xạ kế đo độ mặn dành cho ngành nông nghiệp, thủy sản.

Khi lựa chọn mua khúc xạ kế đo độ mặn tại THB Việt Nam, khách hàng không chỉ yên tâm về chất lượng sản phẩm mà còn được hưởng đầy đủ chính sách bảo hành chính hãng cùng mức giá ưu đãi hấp dẫn. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn chi tiết, giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ kỹ thuật tận tâm trong suốt quá trình sử dụng, giúp khách hàng lựa chọn và vận hành thiết bị hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, THB Việt Nam còn triển khai dịch vụ giao hàng toàn quốc, đồng thời miễn phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 5km đối với các đơn hàng từ 1 triệu đồng. Chính sách này góp phần giúp cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các thiết bị kiểm tra chất lượng nước một cách nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm chi phí.

Các dòng khúc xạ kế đo độ mặn đang được phân phối tại THB Việt Nam

Hiện nay, THB Việt Nam phân phối đa dạng các dòng khúc xạ kế đo độ mặn nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Tùy theo mục đích và môi trường đo, khách hàng có thể lựa chọn các sản phẩm phù hợp:

● Khúc xạ kế đo độ mặn dạng cơ: Thiết kế nhỏ gọn, không cần dùng điện, cho phép đo nhanh thông qua thang chia hiển thị trực tiếp. Dòng sản phẩm này có độ bền cao, dễ sử dụng và phù hợp cho nhu cầu kiểm tra độ mặn trong nuôi trồng thủy sản (tôm, cá), sản xuất muối, kiểm tra nước biển hoặc nước lợ.

● Bút đo độ mặn: Bút đo độ mặn có thiết kế dạng cầm tay nhỏ gọn, tiện lợi, thao tác đơn giản và cho kết quả nhanh chóng. Thiết bị thích hợp để kiểm tra nhanh độ mặn trong nước sinh hoạt, hồ cá, bể nuôi thủy sản, hoặc dùng trong các hoạt động kiểm tra hiện trường cần tính linh hoạt cao. Đây là lựa chọn tối ưu cho cá nhân, hộ gia đình hoặc kỹ thuật viên cần di chuyển thường xuyên.

Bút đo độ pH nước được thiết kế nhỏ gọn, độ bền cao.

● Máy đo độ mặn điện tử: Cho kết quả hiển thị trực tiếp trên màn hình với độ chính xác cao, thường tích hợp thêm các tính năng như bù nhiệt tự động hoặc lưu trữ dữ liệu. Thiết bị được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản quy mô lớn, phòng thí nghiệm, chế biến thực phẩm, kiểm tra chất lượng nước trong công nghiệp và môi trường.