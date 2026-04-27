Khởi công dự án căn hộ cao cấp gần 4.000 tỉ đồng tại phường Bình Dương 27/04/2026 17:31

(PLO)- Tập đoàn Nam Mê Kông vừa chính thức khởi công dự án Nam Mekong Grand Plaza với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỉ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị nén theo quy hoạch của TP.HCM.

Ngày 22-4, tại phường Bình Dương (TP.HCM), Tập đoàn Nam Mê Kông (VC3) tổ chức lễ khởi công dự án Nam Mekong Grand Plaza. Sự kiện đánh dấu bước tiến của VC3 trong phân khúc bất động sản cao cấp và góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị nén theo quy hoạch của TP.

Động lực tăng trưởng từ mô hình TOD

Thị trường bất động sản Bình Dương đang đứng trước cơ hội lớn nhờ sự cộng hưởng của hạ tầng và dòng vốn FDI. Tiềm năng tăng trưởng đến từ việc hoàn thiện các tuyến giao thông liên vùng như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Đặc biệt, tuyến metro số 1 và metro số 2 nối Bình Dương với TP.HCM sẽ hình thành các vùng đô thị TOD. Đây là trục xương sống liên vùng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 15–20 phút, thúc đẩy dòng dịch chuyển dân cư và chuyên gia.

Nằm tại vị trí đắc địa trên lô đất A4, ngay vòng xoay A1, Nam Mekong Grand Plaza sở hữu tọa độ trung tâm phường Bình Dương. Đây là khu vực trọng điểm được quy hoạch thành trung tâm hành chính, kinh tế, khoa học công nghệ cao với hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Phối cảnh tổng thể dự án với kiến trúc hiện đại. Ảnh CĐT.

Dưới góc độ quy hoạch, dự án nằm tại vùng lõi TOD, hưởng lợi từ xu thế phát triển đô thị dựa trên giao thông công cộng. Mô hình này nén các chức năng ở, làm việc, giải trí vào bán kính đi bộ 500-800m quanh ga trung tâm, tạo hệ sinh thái bền vững.

Đại diện UBND phường Bình Dương cho biết địa phương luôn kiên định với định hướng phát triển đô thị công nghiệp – dịch vụ hiện đại. Việc triển khai dự án phù hợp với quy hoạch chung, bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng cao và nâng tầm diện mạo khu vực WTC.

Đầu tư bài bản, tạo dựng giá trị bền vững

Dự án Nam Mekong Grand Plaza phát triển trên quỹ đất hơn 13.000 m2 với tổng mức đầu tư dự kiến gần 4.000 tỉ đồng. Quy mô dự án gồm hai tòa tháp cao 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung ứng khoảng 1.622 căn hộ cao cấp cùng hệ thống shophouse khối đế.

Công trình áp dụng tiêu chuẩn xây dựng cấp I với thời hạn sử dụng trên 100 năm. Hệ thống an toàn PCCC được ưu tiên với gian lánh nạn tại tầng 20 và cầu nối kỹ thuật giữa hai tòa tháp, đảm bảo an toàn cho gần 4.800 cư dân.

Lãnh đạo phường Bình Dương và chủ đầu tư thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án. Ảnh: CĐT.

Theo ông Đặng Minh Huệ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Mê Kông, dự án được định vị là một tổ hợp đa tiện ích. Tập đoàn không đơn thuần xây dựng một công trình nhà ở, mà đang kiến tạo một hệ sinh thái đô thị hiện đại. Dự án được đầu tư bài bản từ khâu quy hoạch đến lựa chọn vật liệu, và được kiến tạo như một điểm giao thoa: giữa nhịp sống năng động và khoảng lặng riêng tư, giữa kết nối rộng mở và trải nghiệm cá nhân. Ở đó, cư dân không bị giới hạn trong một hệ sinh thái nhân tạo, mà được sống giữa hệ sinh thái thật của đô thị – nơi mỗi bước chân là một tiện ích, mỗi chuyển động đều gắn với giá trị sống bền vững.

Ông Đặng Minh Huệ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Mê Kông phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: CĐT.

Chủ đầu tư Nam Mê Kông cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực tài chính và nhân sự chất lượng cao để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất. Sự đồng hành sát sao của chính quyền địa phương cùng năng lực thực thi của Tập đoàn Nam Mê Kông được kỳ vọng sẽ đưa dự án trở thành biểu tượng mới của sự thịnh vượng tại thủ phủ công nghiệp phía Nam.