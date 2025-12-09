'Cần kết nối Bình Dương và TP.HCM bằng hệ thống giao thông hiện đại nhất' 09/12/2025 16:25

(PLO)- Theo đại biểu, giữa hai khu vực Bình Dương và TP.HCM cũ chỉ có một con đường độc đạo là Quốc lộ 13, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và chính cả đội ngũ cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm về.

Chiều 9-12, kỳ họp thứ sáu (kỳ họp thường lệ cuối năm), HĐND TP.HCM khóa X, bước vào phiên thảo luận tổ.

Tại tổ thảo luận số 4 do Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chủ trì, các đại biểu đã bày tỏ quan tâm đến việc phát triển hạ tầng giao thông kết nối trung tâm TP.HCM với Bình Dương cũ.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chủ trì tổ thảo luận. Ảnh: HÀ THƯ

Đại biểu Bùi Minh Trí đề nghị lãnh đạo TP quan tâm hệ thống giao thông kết nối, xây dựng hệ thống metro kết nối trung tâm TP.HCM với Bình Dương. Theo ông, cần kết nối hai khu vực bằng hệ thống giao thông công cộng hiện đại nhất để người dân, doanh nghiệp đi lại, giao dịch thủ tục hành chính dễ dàng.

“Hiện nay giữa hai khu vực này chỉ có một con đường độc đạo là Quốc lộ 13, vừa gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và chính cả đội ngũ cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm về” - đại biểu Trí nói.

Đại biểu Bùi Minh Trí kiến nghị kết nối giao thông giữa TP.HCM và Bình Dương. Ảnh: HÀ THƯ

Đại biểu Trí cũng đề nghị TP rà soát các dự án BOT có ý nghĩa nhưng sắp hết hạn hoặc nhà đầu tư không thể tiếp tục đầu tư, qua đó dùng ngân sách nhà nước để mua lại, tiếp tục đầu tư.

Ông dẫn chứng đường ĐT 747 (phường Tân Uyên) hiện đã xuống cấp nhiều năm, không còn đáp ứng yêu cầu đi lại. Trong khi đó, chủ đầu tư không thể tiếp tục do khó khăn về vốn. “Nếu cứ đợi 7-8 năm để nhà đầu tư trả lại thì vốn đầu tư đội lên 5-6 lần” - ông nêu.

Ông cũng đề xuất lãnh đạo TP quan tâm xây dựng trường học đáp ứng nhu cầu của đông đảo lực lượng công nhân lao động.

Đại biểu Đoàn Ngọc Như Tâm cho biết khu vực TP Thủ Dầu Một cũ được xem là cửa ngõ phía Bắc của TP.HCM nhưng kết nối giao thông với nội thành chưa được thuận tiện.

Bà đề nghị trong kế hoạch đầu tư công 2026 - 2030, cần ưu tiên nguồn vốn để nâng cấp trục kết nối Đại lộ Bình Dương, Quốc lộ 13 cũ với đường Phạm Văn Đồng thành trục giao thông kiểu mẫu của TP.HCM mới. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông, tránh tình trạng kẹt xe nghiêm trọng hơn sau sáp nhập.

Đại biểu Đoàn Ngọc Như Tâm đề nghị ưu tiên nguồn vốn để đầu tư hạ tầng kết nối TP.HCM và Bình Dương. Ảnh: HÀ THƯ

“Mong rằng chúng ta có thể xóa nhòa ranh giới giữa việc cũ và mới. Mong lãnh đạo TP quan tâm hơn nữa với các khu vực lân cận TP.HCM cũ trước đây, trong đó có TP Thủ Dầu Một cũ để nơi đây là cực tăng trưởng mới, chia lửa và cộng hưởng cùng sự phát triển chung” - đại biểu Tâm nói.

Trao đổi với đại biểu, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết để giải quyết ùn tắc giao thông, TP đã có các đề án lớn nhằm chuẩn bị cho sự phát triển của siêu đô thị và đây là sự chuẩn bị cho tầm nhìn dài hạn.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, trao đổi với các đại biểu. Ảnh: HÀ THƯ

Về giao thông đối ngoại, liên kết vùng, TP đã chuẩn bị các tuyến Vành đai 2, 3, 4; các tuyến cao tốc Thủ Dầu Một - Chơn Thành, TP.HCM - Mộc Bài, Bến Lức - Long Thành, Hồ Tràm - Long Thành cùng các trục quốc lộ hướng tâm, kết nối vùng…

Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề giao thông của siêu đô thị 14 triệu dân, TP.HCM cần hệ thống giao thông lớn và điểm nhấn là hệ thống metro, đã được đưa vào kế hoạch phát triển từ nay đến năm 2035. Bí thư Thành ủy TP.HCM đã yêu cầu từ nay đến năm 2030 phải hoàn thành sáu tuyến metro, trong đó ít nhất có một tuyến về Bình Dương là Suối Tiên - TP Bình Dương và tuyến tiếp theo về Bình Dương sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2030 - 2035.

“Chúng ta không thể giải quyết ùn tắc giao thông, không thể tổ chức siêu đô thị bền vững nếu không có hệ thống metro” - ông Lâm nói.