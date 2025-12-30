Điều tra án an ninh phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu 30/12/2025 15:44

(PLO)- Thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu hoạt động điều tra án an ninh trong giai đoạn mới phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, đồng thời kiến tạo cao nhất cho người dân, doanh nghiệp phát triển.

Sáng 30-12-2025, tại Hà Nội, Cục An ninh điều tra Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra chủ trì hội nghị.

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng tập thể Cục An ninh điều tra

Năm 2025, Cục An ninh điều tra đã bám sát và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào nhiệm vụ công tác. Đơn vị làm tốt chức năng tham mưu chiến lược các chủ trương, biện pháp điều tra, xử lý tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Đồng thời, cục trực tiếp điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền, hướng dẫn lực lượng An ninh nhân dân trong xử lý tội phạm. Hoạt động này góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển đất nước.

Nổi bật, chất lượng điều tra, xử lý được nâng lên, tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm được đẩy nhanh đúng thời hạn luật định. Công tác điều tra đáp ứng mục tiêu đề ra, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Việc điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia đã quán triệt nguyên tắc “an ninh chủ động”, chuyển trạng thái sang "chủ động tấn công".

Cục An ninh điều tra đã phát huy vai trò “Tư lệnh” hệ lực lượng, nắm chắc tình hình toàn quốc để tham mưu, chỉ đạo công an các địa phương bắt giữ, xử lý tội phạm. Đơn vị chủ động đề xuất lãnh đạo Bộ Công an giải quyết kịp thời các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi; các vụ án liên quan đến gỡ thẻ vàng IUU…

Công tác hướng dẫn được tăng cường, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương tháo gỡ khó khăn trong điều tra. Công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục phạm nhân đảm bảo chặt chẽ, an toàn. Đơn vị cũng đẩy mạnh triển khai các đề án về xây dựng cơ quan điều tra trong Công an nhân dân, hiện đại hóa lực lượng An ninh điều tra.

Cục trưởng Hoàng Văn Hà phát biểu tại Hội nghị.

Ghi nhận kết quả đạt được, Cục An ninh điều tra vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Cục An ninh điều tra đã đạt được trong năm 2025.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Cục An ninh điều tra phải triển khai nghiêm túc hoạt động điều tra, đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc lên hàng đầu và thượng tôn pháp luật.

Trong giai đoạn cách mạng mới, công tác điều tra phải tập trung theo hai hướng: phục vụ phòng ngừa tội phạm, phát hiện sơ hở trong chính sách và hỗ trợ, tạo điều kiện cao nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. Công tác điều tra đảm bảo vừa xử lý nghiêm tội phạm, vừa kiến tạo cho sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng đề nghị cục tiếp tục nâng cao chất lượng điều tra, phát huy mạnh mẽ vai trò “Tư lệnh”. Đơn vị cần chủ động nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan an ninh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng lưu ý đơn vị đặc biệt quan tâm công tác xây dựng lực lượng An ninh điều tra thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.