Cục An ninh Đối ngoại đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 12/07/2025 14:44

(PLO)- Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh đối ngoại.

Ngày 12-7, tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh đối ngoại.

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang duyệt Đội danh dự.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và đối ngoại của Quốc hội; Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Mạnh Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương…

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu cùng nhìn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục An ninh đối ngoại.

Về phía đại biểu Bộ Công an có các đồng chí: Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an.Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Tổng Cục An ninh, lãnh đạo Cục An ninh đối ngoại qua các thời kỳ; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các địa phương.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng gắn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Cục An ninh đối ngoại.

Qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với các mô hình, tổ chức và tên gọi khác nhau, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh đối ngoại nói chung, Cục An ninh đối ngoại nói riêng luôn đoàn kết, gắn bó, mưu trí, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, gian khổ, anh dũng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao phó.Ngày 30/6/2023, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định xác định ngày 12/7/1946 là Ngày truyền thống của lực lượng An ninh đối ngoại Công an nhân dân.

Mốc son này đã trở thành điểm nhấn của lực lượng An ninh đối ngoại, gắn với một chặng đường đầy ắp những chiến công, những hy sinh thầm lặng trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho lực lượng An ninh đối ngoại.

Những thành tích, cống hiến của lực lượng An ninh đối ngoại nói chung và Cục An ninh đối ngoại nói riêng đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 03/01/2025, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh đối ngoại.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh đối ngoại đã đạt được trong 79 năm qua; đồng thời chúc mừng Cục An ninh đối ngoại vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trân trọng gắn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống và trao Bằng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh đối ngoại.