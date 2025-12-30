TP.HCM rà soát, đưa một số vụ việc, dự án điển hình về thất thoát, lãng phí vào diện theo dõi 30/12/2025 10:14

(PLO)- Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM sẽ rà soát, đưa một số vụ việc, dự án điển hình về thất thoát, lãng phí vào diện theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát.

Tại Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo), chiều 29-12, Ban Chỉ đạo đã đánh giá kết quả công tác và hoạt động của Ban trong năm 2025, thảo luận phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Theo đó, Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ chưa thực hiện xong theo chương trình công tác và kiểm tra, giám sát các tháng cuối năm 2025 của Ban Chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp. Ảnh: THANH TUYỀN

Ban Chỉ đạo cũng chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm kết luận của Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại các phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các kết luận, kiến nghị các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương.

Khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất đối với chín nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo kết luận Ban chỉ đạo Trung ương; kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ XIII của Đảng.

Trong đó, xác định phòng ngừa lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên phải làm ngay, để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

TP.HCM xác định phòng ngừa lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên phải làm ngay, nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Ảnh: THANH TUYỀN

Trước hết, Ban Chỉ đạo khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn TP hoàn thành việc rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn và có phương án giải quyết dứt điểm.

Rà soát, đưa một số vụ việc, dự án điển hình về thất thoát, lãng phí vào diện Ban Chỉ đạo để theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý nhằm răn đe, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm.

Ban Chỉ đạo cũng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, phương pháp phối hợp... nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cùng đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với công tác giám định, định giá tài sản, công tác thu hồi tài sản; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng có định hướng, cung cấp thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tạo sự lan tỏa mạnh mẽ với tinh thần mới, khí thế mới, nội dung mới, sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm cao của toàn xã hội.

Từ đó, góp phần làm thay đổi nhận thức, cảnh báo vi phạm và khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.