Đại tướng Lương Tam Quang làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh

Chiều 3-3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an tỉnh Quảng Ninh đạt được thời gian qua. Đồng thời, ông yêu cầu đơn vị quán triệt sâu sắc tư duy mới trong triển khai nhiệm vụ, bám sát các chủ trương chiến lược của Đảng.
Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phải thực chất và đo đếm được theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII. Bộ trưởng nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là giữ vững ổn định và kiến tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển bền vững.
Trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, văn hóa, chuyển đổi số đều có vai trò của lực lượng công an. Do đó, Công an tỉnh phải chủ động tham mưu, tham gia sâu vào nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền. Đơn vị cần nắm chắc việc thực hiện các chủ trương để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.
Trước tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp, Bộ trưởng lưu ý tuyệt đối không được chủ quan. Công an tỉnh cần nâng cao chất lượng đấu tranh với hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm nghiêm trọng để giữ vững ổn định địa bàn.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo. Đơn vị sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị tại Quảng Ninh
Chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra, giám sát số 17 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương do Đại tướng Lương Tam Quang làm Trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Cuộc kiểm tra được thực hiện thành 2 đợt. Đợt 1 hoàn thành trong tháng 3-2026, nội dung trọng tâm là việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và công tác lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đợt 2 bắt đầu từ ngày 1-9-2026. Nội dung kiểm tra gồm việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các giải pháp tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 và thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số.
Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương xây dựng báo cáo tự kiểm tra khách quan, thực chất. Báo cáo cần nêu rõ ưu điểm, hạn chế kèm số liệu cụ thể, không nêu chung chung.
Đồng thời, tỉnh cần nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả nhiệm kỳ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra để đảm bảo đúng tiến độ đề ra.