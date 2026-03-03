Đại tướng Lương Tam Quang làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh 03/03/2026 18:02

(PLO)- Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý Công an tỉnh Quảng Ninh tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác và nâng cao chất lượng đấu tranh với tội phạm.

Chiều 3-3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CAQN

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an tỉnh Quảng Ninh đạt được thời gian qua. Đồng thời, ông yêu cầu đơn vị quán triệt sâu sắc tư duy mới trong triển khai nhiệm vụ, bám sát các chủ trương chiến lược của Đảng.

Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phải thực chất và đo đếm được theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII. Bộ trưởng nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là giữ vững ổn định và kiến tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển bền vững.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tham quan Phòng truyền thống Công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CAQN

Trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, văn hóa, chuyển đổi số đều có vai trò của lực lượng công an. Do đó, Công an tỉnh phải chủ động tham mưu, tham gia sâu vào nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền. Đơn vị cần nắm chắc việc thực hiện các chủ trương để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Trước tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp, Bộ trưởng lưu ý tuyệt đối không được chủ quan. Công an tỉnh cần nâng cao chất lượng đấu tranh với hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm nghiêm trọng để giữ vững ổn định địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CAQN

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo. Đơn vị sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.