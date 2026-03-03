Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị tại Hải Phòng 03/03/2026 15:17

(PLO)- Đoàn kiểm tra, giám sát số 04 do Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Ngày 3-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Đoàn do ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 04 của Bộ Chính trị triển khai kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: ĐT

Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn cũng kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và Chỉ thị 46 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Hải Phòng. Nội dung kiểm tra còn bao gồm công tác chuẩn bị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 01.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn xác định kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Việc này nhằm bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị được thực hiện đúng hướng, hiệu quả ngay từ đầu.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐT

Yêu cầu đặt ra là qua kiểm tra để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và phát hiện các cách làm sáng tạo để nhân rộng. Đồng thời, hoạt động này giúp nâng cao quyết tâm chính trị, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chuẩn bị báo cáo khẩn trương, chất lượng theo đề cương. Ông cũng lưu ý thành phố tập trung bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra an toàn, đạt kết quả cao, đồng thời triển khai Nghị quyết Đại hội XIV thiết thực, hiệu quả.