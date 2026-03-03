Thượng tướng Lê Quốc Hùng: Gần dân, sát dân, xây dựng pháp luật 'đúng và trúng' 03/03/2026 14:18

(PLO)- Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh trách nhiệm của đại biểu dân cử là phải lắng nghe, gần dân, sát dân. Ông cam kết sẽ góp ý, xây dựng pháp luật "đúng và trúng".

Ngày 3-3, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng bốn ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị số 9, ba ứng viên đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị 25, nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp xúc cử tri phường Thạnh Mỹ Tây.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các ứng viên ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND TP.HCM trao đổi sau buổi tiếp xúc. Ảnh: TRẦN LINH

Các ứng viên đại biểu Quốc hội đơn vị số 9 gồm: Thượng tướng Lê Quốc Hùng; bà Lê Thụy Mỵ Châu - Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM; bà Triệu Lệ Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định; luật sư Nguyễn Hải Nam - Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM và PGS.TS Trần Hoàng Ngân - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn.

Các ứng viên đại biểu HĐND TP.HCM ngoài luật sư Nguyễn Hải Nam có bà Đỗ Thị Minh Quân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới và ông Hoàng Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khánh.

Xây dựng pháp luật "đúng và trúng"

Trình bày chương trình hành động, Thượng tướng Lê Quốc Hùng chia sẻ nếu được cử tri tín nhiệm, trúng cử sẽ cam kết hành động với tinh thần tận tâm, tận tụy, liêm chính, kỷ cương, gần dân, trọng dân, lắng nghe dân, nói đi đôi với làm, coi hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri là thước đo trách nhiệm của đại biểu Quốc hội.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trình bày chương trình hành động. Ảnh: TRẦN LINH

Để thực hiện được cam kết trên, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết sẽ tập trung vào những nhiệm vụ chuyên môn.

Đặc biệt, ông cam kết sẽ xây dựng pháp luật "đúng và trúng", ưu tiên các lĩnh vực cải cách thể chế, thủ tục hành chính. Bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng cháy và chữa cháy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... có hiệu quả, đạt các chỉ tiêu pháp lệnh.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng cũng cho biết ông sẽ giám sát đến cùng các dự án hạ tầng trọng điểm, tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư công; chăm lo dân sinh và an sinh đô thị theo hướng "an toàn, công bằng, bao trùm", nâng cao chất lượng dịch vụ công thiết yếu, bảo vệ trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người yếu thế và phòng chống bạo lực gia đình.

Ông cam kết sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, dữ liệu và dịch vụ công theo tinh thần lấy người dân làm trung tâm, liên cấp, toàn trình, phòng chống tội phạm lợi dụng không gian mạng, bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân....

Đơn vị bầu cử số 9 gồm các phường Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp và Hạnh Thông. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 3 trong 5 người ứng cử.

Lắng nghe, luôn gần dân, sát dân

Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng viên và cho rằng dù là đại biểu cấp nào cũng phải quan tâm đến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Hội nghị cũng ghi nhận các ý kiến của cử tri về vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giải quyết các dự án chậm tiến độ, rác thải, ô nhiễm môi trường; các vấn đề về thuế đối với hộ kinh doanh nhỏ…

Thay mặt tổ đại biểu ứng cử ở hai cấp, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận các ý kiến của cử tri. Ông đánh giá các ý kiến góp ý rất đa dạng, sâu sắc, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của cử tri với TP.HCM và cả nước.

Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại UBND phường An Khánh và kết nối trực tuyến đến trụ sở Đảng ủy phường. Ảnh: TRẦN LINH

Nếu trúng cử ĐBQH, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nói các đại biểu sẽ tiếp tục đưa những câu hỏi, vấn đề mà cử tri đề đạt đến cơ quan có thẩm quyền để có phương án giải quyết, phản hồi cho cử tri ngay sau các kỳ họp.

"Muốn làm tròn trách nhiệm của ĐBQH hay HĐND, trước hết, mỗi đại biểu dân cử phải dành thời gian lắng nghe, luôn gần dân, sát dân, theo dõi đến cùng, giám sát đến cùng việc thực hiện của các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề mà người dân phản ánh" - Thượng tướng Lê Quốc Hùng cũng nhấn mạnh.

Trả lời ý kiến thắc mắc của cử tri về những điểm còn bất cập của lực lượng CSGT hay của các cơ quan điều tra và nhiều lực lượng khác, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết ngành công an có ghi nhận những bất cập như cử tri phản ánh và đã có giải pháp để dần khắc phục những điểm còn hạn chế.

Cử tri nêu ý kiến với các ứng viên. Ảnh: TRẦN LINH

Trong đó, ngành công an đã có các giải pháp phòng, chống tham nhũng, quyết liệt số hóa, giải quyết triệt để những bất cập còn tồn tại, làm sao để đảm bảo sự công khai, minh bạch trong công tác tuần tra, xử lý vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

Thông tin thêm, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nói tất cả những công việc của CSGT hiện đều được giám sát, có camera để xử lý vi phạm, quá trình xử lý như thế nào cũng được công khai… Từ đó, ông tin tưởng chắc chắn sẽ giảm bớt vấn đề tiêu cực của lực lượng CSGT mà cử tri phản ánh.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng cũng thông tin ngành công an đã tăng cường, trình Quốc hội xem xét, sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến ngành công an. Tới đây sẽ sửa toàn diện Bộ Luật Hình sự, một số luật liên quan để đảm bảo công tác điều tra khách quan hơn, nâng cao chất lượng điều tra, không để xảy ra oan sai.