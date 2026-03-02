Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri tại tỉnh Tây Ninh 02/03/2026 18:01

(PLO)- Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các ứng cử viên tiếp xúc cử tri phường, xã thuộc đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Tây Ninh; cam kết hành động trách nhiệm, vì lợi ích của nhân dân và địa phương.

Chiều ngày 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã thuộc đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại phường Long An, Tân An, Khánh Hậu và Xã Mỹ An. Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri địa phương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các ứng cử viên Đại biểu quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Tây Ninh tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: HUỲNH DU

Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Tây Ninh có 5 ứng cử viên, gồm: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; bà Lê Thị Song An, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh; bà Lê Thị Cẩm Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Sở VH-TT&DL tỉnh Tây Ninh; ông Lê Công Đỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long An; bà Phạm Thị Ngọc Hà, Tổng giám đốc Công ty TNHH San Hà (TP.HCM).

Tại hội nghị, cử tri được giới thiệu tóm tắt tiểu sử từng ứng cử viên. Các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời trực tiếp lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: HUỲNH DU

Trình bày chương trình hành động, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kiên định các nguyên tắc của công cuộc đổi mới; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Ông khẳng định sẽ nêu gương về đạo đức, trách nhiệm, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Với trọng trách Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ông cho biết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, gắn trách nhiệm được Đảng, Quân đội giao với vai trò đại biểu Quốc hội; tham gia thể chế hóa các nghị quyết lớn thành luật và chính sách khả thi.

Đồng thời, phối hợp cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng hoàn thiện pháp luật về quốc phòng, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”. Ông cũng cam kết lắng nghe cử tri, tham gia quyết sách, đồng hành cùng địa phương phát triển gắn với quốc phòng, an ninh.

Cử tri mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khi đắc cử thực hiện đúng lời hứa của mình. Ảnh: HUỲNH DU

Các ứng cử viên còn lại tại Đơn vị bầu cử số 3 cũng khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm sẽ phát huy trách nhiệm người đại biểu của nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Các cam kết tập trung vào việc đóng góp xây dựng chính sách, pháp luật sát thực tiễn; tăng cường giám sát, đôn đốc giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng; tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên cũng nhấn mạnh nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành; nâng cao thu nhập, đời sống, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Kết thúc hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ sự đồng thuận cao với chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn, nếu trúng cử hay dù ở bất kỳ cương vị nào, các ứng cử viên tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hành động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.