Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho hơn 500 hộ khó khăn tại phường Cát Lái 13/02/2026 19:17

(PLO)- Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng quà đến các hộ dân, giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Cát Lái, TP.HCM nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Chiều 13-2 (26 tháng Chạp), tại TP.HCM, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao tặng quà đến các hộ dân, giáo viên, nhân viên, học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Cát Lái, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Cùng dự còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Đại tướng đã trao tặng 513 phần quà đến các hộ dân, giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng 513 phần quà đến các hộ dân, giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: T.THÙY

Chia sẻ với các hộ dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ, mùa Xuân năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi cả nước đang thi đua chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đồng hành cùng nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng yếu thế.

Điều này thể hiện tinh thần tương thân tương ái và nét đẹp nhân văn của người Việt Nam; cũng là nhằm cụ thể hoá tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư là phải chăm lo để nhà nhà đều có tết, người người đều có tết trong không khí an vui, đầm ấm và an toàn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quà cho các hộ dân. Ảnh: THANH THÙY

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng bày tỏ mong muốn người dân phường Cát Lái và cả TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn, đưa TP.HCM phát triển mạnh mẽ, bền vững; để đời sống người dân ngày càng được nâng cao.