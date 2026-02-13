Liên đoàn lao động TP.HCM thăm, tặng quà người lao động làm việc xuyên Tết 13/02/2026 15:51

Ngày 13-2, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM do ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TP làm trưởng đoàn, cùng ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, đã đến thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường và người lao động tại các công trình trọng điểm nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM phát biểu chúc Tết. Ảnh: HẢI NHI

Tại Công ty TNHH Môi trường Đô thị TP.HCM (phường Thông Tây Hội), đoàn đã tặng quà, động viên doanh nghiệp và trao 30 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, làm việc xuyên Tết. Mỗi phần trị giá 1,5 triệu đồng, gồm quà và 1 triệu đồng tiền mặt.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM lì xì và chúc Tết người lao động. Ảnh: HẢI NHI

Ông Phan Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty, cho biết đơn vị hiện có 1.766 lao động, thu nhập bình quân năm qua đạt 14,2 triệu đồng/người/tháng; tiền thưởng bình quân 17,9 triệu đồng/người. Dịp Tết Nguyên đán 2026, công ty đã chi gần 3,1 tỉ đồng chăm lo Tết, bên cạnh việc chi trả lương, thưởng sớm cho người lao động.

Công đoàn công ty cũng tặng 1.780 phần quà với tổng kinh phí hơn 331 triệu đồng; tổ chức bữa cơm Công đoàn và trợ cấp cho 119 trường hợp khó khăn, bệnh hiểm nghèo với số tiền 167 triệu đồng.

Theo lãnh đạo công ty, từ ngày 23 Tết, 100% công nhân phải trực do khối lượng rác tăng cao. Đặc biệt, các ngày 29 và 30 Tết, lượng rác tăng đột biến, công nhân phải làm việc với cường độ cao.

Người lao động chỉ được nghỉ ngày mùng 1 Tết nhưng ngay sau thời điểm bắn pháo hoa giao thừa phải ra quân dọn dẹp, bảo đảm đường phố sạch đẹp phục vụ người dân vui xuân. Khi hoàn tất nhiệm vụ mới được nghỉ, đến mùng 2 Tết tiếp tục công việc.

“Dù vất vả nhưng đây là nhiệm vụ của thành phố giao. Sự quan tâm, động viên kịp thời của LĐLĐ TP.HCM là nguồn khích lệ lớn đối với tập thể người lao động” - ông Phan Hồng Thái chia sẻ.

Tiếp lời, ông Võ Khắc Thái bày tỏ sự chia sẻ với những vất vả của công nhân môi trường trong việc duy trì vệ sinh đô thị, nhất là dịp cao điểm Tết. Đồng thời, ông cũng thông tin về chương trình nghỉ dưỡng dành cho đoàn viên, người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ông Võ Khắc Thái đề nghị Công đoàn cơ sở và Công đoàn phường Thông Tây Hội phối hợp doanh nghiệp rà soát, lập danh sách người lao động đủ điều kiện để đề xuất LĐLĐ TP chăm lo sau Tết.

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm công nhân đang thi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (phường Bình Lợi Trung).

Đoàn đã chúc Tết, trao phần quà trị giá 2 triệu đồng hỗ trợ đơn vị thi công chăm lo người lao động làm việc xuyên Tết, đồng thời tặng 30 phần quà (mỗi phần gồm quà và 1 triệu đồng tiền mặt) cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Người lao động làm việc tại công trình. Ảnh: HẢI NHI

Báo cáo với đoàn, ông Phan Nhật Linh, Trưởng Ban Quản lý dự án 3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, cho biết dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là công trình trọng điểm của TP giai đoạn 2023-2028.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có điểm đầu từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, điểm cuối nối sông Vàm Thuật, tổng chiều dài khoảng 9 km. Tuyến rạch đi qua các quận Bình Thạnh, Gò Vấp (cũ), nay thuộc các phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn.

﻿ Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM phát biểu chúc Tết (bên trái) cùng ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM lì xì người lao động tại công trình. Ảnh: HẢI NHI

Hiện công trường có hơn 100 kỹ sư, công nhân làm việc. Theo kế hoạch, từ ngày 27 Tết, một số lao động sẽ về quê, số còn lại tiếp tục thi công để bảo đảm tiến độ. Trong đó, hạng mục kích ngầm được xác định là phần việc khó, yêu cầu kỹ thuật cao và thi công liên tục.

Dịp Tết Nguyên đán, dự kiến khoảng 20 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên Tết tại công trường.

Ông Phan Nhật Linh trao đổi sự quan tâm, động viên của lãnh đạo TP và đoàn công tác là nguồn khích lệ tinh thần để đội ngũ kỹ sư, công nhân yên tâm bám công trình, phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch.