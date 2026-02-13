CSGT Đồng Nai tặng nước, sữa cho người dân về quê dịp Tết 13/02/2026 14:51

(PLO)- Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã tặng 15.000 chai nước suối, sữa và 14.550 khăn lạnh để "tiếp sức" cho người dân.

Sáng 13-2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt ra quân triển khai hoạt động hỗ trợ người dân tại các tuyến giao thông cửa ngõ trọng điểm của tỉnh trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán như Quốc lộ 1, quốc lộ 20, quốc lộ 51, quốc lộ 13, quốc lộ 14 cùng nhiều tuyến tỉnh lộ và khu vực cửa ngõ ra vào đô thị, bến phà.

Trong các ngày 13 và 14-2 (tức ngày 26 và 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ), lực lượng CSGT công an tỉnh Đồng Nai phát nước suối, sữa và khăn lạnh miễn phí cho người dân lưu thông trên đường.

Tại các điểm trực, lực lượng CSGT trao tặng hàng nghìn chai nước suối, khăn lạnh và sữa miễn phí cho người dân đang lưu thông, đồng thời bố trí lực lượng điều tiết giao thông hợp lý, bảo đảm trật tự, an toàn và không làm gián đoạn dòng phương tiện trong giờ cao điểm.

Hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì vào ngày 21 và 22-2 (mùng 5 và 6 Tết), khi người dân quay trở lại làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết.

Điểm phát nước, khăn lạnh hỗ trợ người dân trên tuyến quốc lộ 20 của lực lượng CSGT. Việc hỗ trợ được thực hiện nhanh gọn, bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng đến dòng phương tiện lưu thông.

Song song với việc phát nước, khăn lạnh, các tổ công tác cũng lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông như đi đúng phần đường, làn đường; tuân thủ tốc độ; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; không sử dụng rượu bia khi lái xe...

CSGT hướng dẫn lộ trình, hỗ trợ người tham gia giao thông tại khu vực ngã tư Amata.

Chỉ trong sáng 13- 2, các tổ công tác đã trao tặng 12.500 chai nước suối, 14.550 khăn lạnh và 2.500 hộp sữa miễn phí cho người dân.