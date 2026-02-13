CSGT Đồng Nai tặng nước, sữa cho người dân về quê dịp Tết
(PLO)- Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã tặng 15.000 chai nước suối, sữa và 14.550 khăn lạnh để "tiếp sức" cho người dân.
Sáng 13-2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt ra quân triển khai hoạt động hỗ trợ người dân tại các tuyến giao thông cửa ngõ trọng điểm của tỉnh trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán như Quốc lộ 1, quốc lộ 20, quốc lộ 51, quốc lộ 13, quốc lộ 14 cùng nhiều tuyến tỉnh lộ và khu vực cửa ngõ ra vào đô thị, bến phà.