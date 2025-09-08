Xúc phạm CSGT tỉnh Đắk Lắk trên Facebook, một người ở Đồng Nai bị phạt 08/09/2025 21:58

(PLO)- Người đàn ông ở Đồng Nai dùng Facebook đăng tải, bình luận bài viết sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk bị xử phạt.

Ngày 8-9, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NTC cư trú tại xã Đa Kia, tỉnh Đồng Nai.

Ông C bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”.

Công an làm việc với ông C. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh, làm rõ ông C đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, bình luận bài viết có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk.

Làm việc với cơ quan Công an, ông C thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các bình luận vi phạm và cam kết không tái phạm.