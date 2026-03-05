Truy vết, kê biên 300 tỉ đồng trong hệ thống 'Xôi lạc TV' 05/03/2026 12:58

(PLO)- Cơ quan điều tra khởi tố 30 bị can trong vụ án "Xôi lạc TV", truy vết số tài sản khoảng 300 tỉ đồng và làm rõ hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Sáng 5-3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) họp báo thông tin về vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi lạc TV”.

Cục A05 đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, quy mô lớn. Các đối tượng sử dụng vỏ bọc là các công ty công nghệ nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Hai đối tượng chủ mưu, cầm đầu được xác định là PND (47 tuổi) và NCĐ (33 tuổi), cùng trú tại Hà Nội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về các tội danh liên quan.

Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cung cấp thông tin. Ảnh: CA

Tại họp báo, Đại tá Nguyễn Huy Lục cho biết ngoài các tội danh trên, cơ quan điều tra còn khởi tố thêm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đối với một số bị can.

Theo Đại tá Lục, “Xôi lạc TV” là tên gọi chung của nhiều đường link, trang web. Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn và xác định nhiều máy chủ đặt tại nước ngoài.

Nhóm đối tượng hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi vị trí, hệ thống máy chủ và sử dụng nhiều nickname để xóa dấu vết. Hệ thống này được xem là một trong những đường dây vi phạm lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá.

Cơ quan điều tra bắt quả tang các đối tượng. Ảnh: CA.

Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng dùng thiết bị chuyên dụng thu, phát sóng OTT hoặc tín hiệu vệ tinh các trận bóng đá, sau đó phát lại trái phép. Quá trình phát sóng, chúng lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá để thu lợi.

Doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỉ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã kê biên, truy vết tài sản khoảng 300 tỉ đồng, chủ yếu là tiền điện tử.

Hai bị can cầm đầu trong đường dây đều trú Hà Nội. Ảnh: CA.

Trung tá Phạm Văn Hiểu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết quá trình khám xét phát hiện nhiều người trẻ tham gia vận hành. Các đối tượng cầm đầu tuyển dụng nhân viên có trình độ đại học, thạc sĩ, am hiểu công nghệ.

Các nhân viên được phân công công việc riêng biệt theo kiểu “ai biết việc người đó”. Họ không được nắm thông tin về hoạt động chung cũng như lương thưởng của nhau.