Thản nhiên dùng kích điện tận diệt cá giữa trung tâm TP.HCM

NGUYỄN TÂN

(PLO)- Lãnh đạo UBND phường Chánh Hưng, TP.HCM khẳng định sẽ chỉ đạo lực lượng thường xuyên kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng dùng kích điện bắt cá tại khu vực giáp ranh.

Ngày 5–3, theo ghi nhận của PV, tình trạng sử dụng xung kích điện để đánh bắt cá kiểu tận diệt vẫn diễn ra công khai trên các tuyến kênh rạch trung tâm TP.HCM như Kênh Tẻ, rạch Ông Lớn, kênh Tàu Hủ và rạch Bến Nghé. Ảnh: N.TÂN
Đây là khu vực giáp ranh giữa khu vực trung tâm như quận 1, quận 4 và quận 8 cũ (nay thuộc các phường Chánh Hưng, phường Khánh Hội và phường Cầu Ông Lãnh). Ảnh: N.TÂN
Liên tục trong hai ngày 4 và 5–3, PV ghi nhận tại khu vực bán kính khoảng 2 km quanh cầu Nguyễn Văn Cừ luôn có khoảng 5 ghe dùng kích điện quần thảo. Thời điểm từ 8 giờ đến 12 giờ, khi nước kênh xuống thấp trơ đáy, chỉ còn lại các lạch nước nhỏ, cá tập trung đông cũng là lúc những người này hoạt động mạnh nhất. Ảnh: N.TÂN
Trên mỗi ghe, thuyền nhỏ có từ 1-2 người, họ vừa điều khiển mái chèo, vừa sử dụng bộ kích điện tự chế đặt trong khoang. Dây điện được nối trực tiếp với vợt bắt cá. Ảnh: N.TÂN
Tại đoạn giao giữa Kênh Tẻ và rạch Ông Lớn, tình trạng tương tự cũng diễn ra. Ảnh: N.TÂN
Mỗi khi nhúng vợt xuống nước, âm thanh "rè rè" phát ra liên tục, cá lớn nhỏ nhảy lên tanh tách rồi lờ đờ hoặc chết ngay tại chỗ. Đủ các loại cá rô, cá lóc, cá trê... bị vớt lên trong những chiếc vợt nặng trĩu. Ảnh: N.TÂN
Khoảng 11 giờ 30 ngày 5–3, trên rạch Bến Nghé hướng về cầu Nguyễn Văn Cừ, 2 chiếc ghe, thuyền chở 4 người thản nhiên "hành nghề". Dù trên đường Võ Văn Kiệt và Bến Vân Đồn, phương tiện qua lại đông đúc, nhưng những người này vẫn không hề cảnh giác, thậm chí thản nhiên khi thấy PV ghi hình. Ảnh: N.TÂN
Việc đánh bắt cá bằng kích điện không chỉ tận diệt nguồn lợi thủy sản mà còn khiến người dân khu vực lo lắng về chất lượng cá khi bán ra thị trường. Một người dân thường đi bộ dọc rạch Bến Nghé cho biết tình trạng này đã diễn ra từ lâu. Ảnh: N.TÂN
"Nước kênh rạch ở đây rất ô nhiễm, đen kịt. Cá sống trong môi trường này vốn đã không sạch, lại bị chích điện thì ai ăn vào có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe" – người này lo ngại. Ảnh: N.TÂN
Đứng từ cầu Rạch Ông quan sát, có thể thấy rõ các khoang thuyền đầy ắp cá trê, cá rô vừa bị tận diệt bằng dòng điện. Ảnh: N.TÂN
Cũng theo phản ánh của người dân, công tác xử lý những người dùng kích điện gặp nhiều khó khăn. "Họ đứng dưới thuyền, mình ở trên bờ nên khó nhắc nhở. Khi thấy bóng dáng cơ quan chức năng, họ lập tức nổ máy, chạy với tốc độ rất cao nên khó mà truy đuổi kịp" – một người cho hay. Ảnh: N.TÂN
Dòng nước đen kịt nhưng có rất nhiều cá khiến những người trên thuyền "kích điện" liên tục. Ảnh: N.TÂN
Nước trên kênh rạch xuống thấp tạo điều kiện cho những người kích điện hoạt động. Ảnh: N.TÂN
Trước đó, ngày 4-3, tại khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, PV ghi nhận nhiều ghe thuyền đi kích điện bắt cá. Ảnh: H.TÂM
Người dân cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng xử lý mạnh tay để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và sức khỏe người tiêu dùng. Ảnh: N.TÂN
Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Chánh Hưng cho biết khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ là điểm giáp ranh giữa 3 phường. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ PV, đơn vị sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tuần tra. Mục tiêu là xử lý dứt điểm tình trạng đánh bắt thủy sản trái phép bằng xung kích điện, đảm bảo mỹ quan đô thị và an ninh trật tự tại khu vực trung tâm TP.HCM. Ảnh: N.TÂN

Quy định xử phạt hành vi đánh bắt cá bằng kích điện

Theo Nghị định 38/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 20-5-2024) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản bị xử phạt rất nghiêm khắc:

  • Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng: Đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, trường hợp không sử dụng tàu cá.
  • Phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng: Đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán công cụ kích điện để khai thác thủy sản.
  • Phạt tiền từ 15 triệu đến 40 triệu đồng: Đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện hoặc sử dụng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản (mức phạt tùy thuộc vào chiều dài tàu cá).

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện và các vật chứng liên quan. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản từ 3 tháng đến 6 tháng.

Đặc biệt, nếu hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính mà còn tái phạm, cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản theo Điều 242 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), với khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam.

NGUYỄN TÂN
