Thản nhiên dùng kích điện tận diệt cá giữa trung tâm TP.HCM

Quy định xử phạt hành vi đánh bắt cá bằng kích điện

Theo Nghị định 38/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 20-5-2024) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản bị xử phạt rất nghiêm khắc:

Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng: Đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, trường hợp không sử dụng tàu cá.

Đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, trường hợp không sử dụng tàu cá. Phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng: Đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán công cụ kích điện để khai thác thủy sản.

Đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán công cụ kích điện để khai thác thủy sản. Phạt tiền từ 15 triệu đến 40 triệu đồng: Đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện hoặc sử dụng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản (mức phạt tùy thuộc vào chiều dài tàu cá).

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện và các vật chứng liên quan. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản từ 3 tháng đến 6 tháng.

Đặc biệt, nếu hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính mà còn tái phạm, cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản theo Điều 242 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), với khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam.