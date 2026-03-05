Dừng xe không gắn biển số, phát hiện thiếu niên tóc vàng trộm xe liên tỉnh 05/03/2026 15:34

Ngày 5-3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) vừa phát hiện một thanh niên chạy xe máy trộm cắp.

Thiếu niên tóc vàng thực hiện hai vụ trộm xe máy liên tỉnh. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 4-3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường Nguyễn Du (phường Hội An, TP Đà Nẵng), tổ công tác Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Đà Nẵng) phát hiện một thanh niên chạy xe máy không gắn biển số nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm soát.

Qua kiểm tra, nhận thấy người lái xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, người này khai nhận tên NTP (15 tuổi, ngụ xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi). P thừa nhận chiếc xe đang chạy là tài sản trộm cắp trên địa bàn huyện Thăng Bình (cũ).

Ngoài ra, P còn khai nhận trước đó đã trộm cắp một xe máy tại tỉnh Quảng Ngãi rồi bỏ trốn.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và bàn giao người cùng phương tiện liên quan cho Công an phường Hội An tiếp tục xác minh, làm rõ.