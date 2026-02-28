Người đàn ông nước ngoài đánh người khác gây thương tích vì bạn gái bị sàm sỡ 28/02/2026 19:15

(PLO)- Bạn gái bị người khác sàm sỡ tại Club, người đàn ông nước ngoài nảy sinh ghen tuông, tấn công nạn nhân gây thương tích 43%.

Ngày 28-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSHS đã bắt tạm giam bị can Mitrofanov Valerii (20 tuổi, người nước ngoài, tạm trú tại một khách sạn ở TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Công an đọc lệnh bắt đối với Valerii. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 20-2, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của anh Igor Mebvedev (26 tuổi, tạm trú căn hộ FPT tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về việc bạn của anh bị một nam thanh niên ngoại quốc dùng tay đánh vào mặt, gây thương tích tại khu vực trước Club Loco Late Night Music (đường Võ Nguyên Giáp).

Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Qua điều tra xác định, tối 19-2, Valerii chạy xe máy chở bạn gái đến Club Loco Late Night Music để nghe nhạc.

Tại đây, bạn gái của Avelerii gặp lại người quen trước đó. Người này có hành vi sàm sỡ khiến cô gái bức xúc và yêu cầu Avelerii chở về khách sạn.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày (19-2), trong lúc chở bạn gái về, Valerii nghe kể lại sự việc nên nảy sinh ghen tuông, sau đó quay xe trở lại khu vực gần club.

Tại đây, Valerii để bạn gái đứng ngoài, một mình rồi đi bộ đến trước club. Khi người đàn ông kia đang đứng cùng bạn trước quán thì xông đến đánh khiến nạn nhân té ngã, đập đầu xuống nền đường.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng trưng cầu giám định tỉ lệ thương tích, xác định nạn nhân bị tổn thương 43% nên khởi tố Valerii về tội danh trên.