Công an TP.HCM bắt 5 người vụ 'xưởng kem trộn' giả nhãn hiệu OLAY, Vaseline... 20/03/2026 21:41

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố năm người liên quan đường dây sản xuất, buôn bán hàng vạn hũ mỹ phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như OLAY, Vaseline.

Ngày 20-3, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM (PV01) cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn hoạt động tinh vi trên địa bàn phường Tân Tạo.

Công an khởi tố Lâm Thị Mộng Linh, Trần Thị Phương, Trần Quốc Trung, Kiều Hoàng Nhã, Lâm Thị Kim Nương (từ trái qua) để điều tra. Ảnh: CA

“Công xưởng” khép kín giữa khu dân cư

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan hoạt động sản xuất mỹ phẩm tại khu vực đường Lê Đình Cẩn. Kiểm tra một cơ sở tại đây, công an phát hiện nơi này được tổ chức như một “công xưởng” sản xuất kem trộn do Lâm Thị Kim Nương (43 tuổi) cầm đầu.

Công an thu giữ số lượng lớn tang vật. Ảnh: CA

Theo cơ quan điều tra, cơ sở của Nương hoạt động khép kín, thuê nhiều người pha trộn, sang chiết và đóng gói mỹ phẩm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10.000 sản phẩm mang các nhãn hiệu quen thuộc như OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline.

Các sản phẩm đều được in nhãn “sản xuất tại Mỹ”, “made in Thailand”, nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Phía sau lớp bao bì bắt mắt là hàng trăm kilôgam hóa chất, kem nền không rõ thành phần cùng hàng nghìn tem nhãn, bao bì in sẵn.

Bên trong "công xưởng kem trộn" bị công an phát hiện. Ảnh: CA

Ngoài ra, công an còn phát hiện nhiều thiết bị khuấy trộn, sang chiết thô sơ dùng để sản xuất mỹ phẩm trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho người sử dụng.

Thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng

Làm việc với cơ quan điều tra, Nương khai toàn bộ nguyên liệu và bán thành phẩm được mua từ Công ty TNHH Sản xuất Dược – Mỹ phẩm Hikachi do Kiều Hoàng Nhã điều hành.

Cơ quan công an đã niêm phong toàn bộ tang vật để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các mắt xích trong đường dây. Ảnh: CA

Công ty này có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm và hồ sơ công bố một số sản phẩm. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, các loại mỹ phẩm bán cho Nương không nằm trong danh mục được công bố.

Do các sản phẩm hợp pháp ít được thị trường quan tâm, Nhã đã lợi dụng kinh nghiệm từng gia công mỹ phẩm để sản xuất giả nhiều loại kem mang nhãn hiệu OLAY là kem kích trắng mạnh; ABUTINE C3C; Bạch Ngọc Liên là kem kích trắng siêu tốc; Vaseline là kem tẩy trắng Thái Lan để bán ra thị trường.

Bên trong "công xưởng" kem trộn tại khu dân cư phường Tân Tạo với các thiết bị khuấy trộn, sang chiết thô sơ. Ảnh: CA

Khám xét tại công ty Hikachi, công an tiếp tục thu giữ nhiều vỏ hũ chưa dán nhãn, tem in sẵn và sản phẩm chưa hoàn thiện. Khi bị phát hiện, Nhã còn tìm cách tẩu tán hàng hóa nhưng lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn.

Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm hình thành quy trình khép kín từ cung cấp nguyên liệu, sản xuất, in bao bì đến phân phối sản phẩm ra thị trường, lợi dụng tâm lý sính ngoại và nhu cầu làm trắng nhanh của một bộ phận người tiêu dùng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các loại kem này được bán ra thị trường với giá chênh lệch lớn. Mỗi thùng gồm 120 hũ có giá nhập hơn 1,3 triệu đồng nhưng khi đưa ra thị trường được bán với giá cao hơn nhiều lần.

Tang vật là các thùng mỹ phẩm thành phẩm chuẩn bị len lỏi ra thị trường với giá nhập chỉ khoảng 11.000 đồng/hũ. Ảnh: CA

Từ năm 2025 đến nay, nhóm này đã tiêu thụ số lượng lớn sản phẩm, thu lợi bất chính ước tính hàng tỉ đồng.

Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố năm người liên quan về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 phê chuẩn.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cận cảnh các hũ kem "kích trắng" được sản xuất giả tại TP.HCM. Ảnh: CA

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần thận trọng với các sản phẩm mỹ phẩm quảng cáo “trắng nhanh”, “hiệu quả tức thì” trên mạng xã hội; chỉ nên sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan chức năng cấp phép. Khi phát hiện dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả cần kịp thời báo cho cơ quan công an để xử lý.