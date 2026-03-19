Truy tìm ô tô vật chứng trong vụ án cựu CSGT ở Long An lạm dụng tín nhiệm 19/03/2026 16:27

Ngày 19-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến Nguyễn Nhựt Trường (35 tuổi), nguyên cán bộ Đội CSGT Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cũ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố Trường về cùng tội danh. Đồng thời, đơn vị này phát thông báo truy tìm vật chứng là ô tô hiệu Kia Morning màu trắng, biển số 51F-443.19, số khung 51A4GC090729, số máy G1LAGP087147 liên quan trực tiếp đến vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố Trường về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Theo hồ sơ, Trường quen biết vợ chồng anh BTD và chị TTTH. Ngày 5-10-2017, Trường thuê ô tô Kia Morning của vợ chồng anh D với giá 15 triệu đồng mỗi tháng. Do quen biết và lúc đó Trường đang công tác tại Đội CSGT Công an huyện Vĩnh Hưng nên anh D không làm hợp đồng.

Sau khi nhận xe, Trường sử dụng đến ngày 15-10-2017 thì mang đi cầm cố cho một người tên Lý (chưa rõ lai lịch) lấy 80 triệu đồng. Để che giấu, Trường gọi điện cho anh D xin gia hạn thuê xe thêm một tháng. Khi hết hạn, anh D nhắn tin qua Zalo yêu cầu trả xe nhưng Trường hứa hẹn rồi bỏ trốn.

Trong một vụ án khác, TAND huyện Vĩnh Hưng cũ từng tuyên phạt Trường tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo bản án, Trường thuê mượn nhiều ô tô, làm giả hồ sơ rồi mang đi cầm cố hoặc bán lấy tiền trả nợ do mê cá độ bóng đá.

Thời điểm Công an TP.HCM xác minh tin báo tố giác, Trường đang chấp hành án tại tỉnh Long An cũ và được trích xuất về TP.HCM để phục vụ điều tra. Đến năm 2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trường.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai biết thông tin về ô tô Kia Morning biển số 51F-443.19, báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT, liên hệ Thiếu tá Huỳnh Tấn Đạt qua số điện thoại 0933.035.093.