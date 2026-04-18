Truy tìm người ôm tiền 'chạy án' ở Hà Nội rồi bỏ trốn 18/04/2026 10:12

(PLO)- Sau khi nhận tiền “chạy án”, Hồ Thế Hùng bỏ trốn, công an đang truy tìm.

Sáng 18-4, Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra, truy tìm Hồ Thế Hùng (53 tuổi, thường trú 105/173 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo “chạy án”.

Nguyễn Thế Hùng. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo đơn đơn tố giác của người dân, Hùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 15-8-2023 tại xã Mỹ Đức, TP Hà Nội. Cụ thể, Hùng chiếm đoạt số tiền 150 triệu đồng thông qua việc nhận tiền “chạy án”. Quá trình xác minh, cơ quan Công an chưa xác định được Hùng hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra quyết định truy tìm Hùng.

Ai biết hoặc nhìn thấy Hồ Thế Hùng ở đâu, báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội hoặc Công an xã Mỹ Đức (SĐT 0943.665.139) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.