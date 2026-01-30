Công an thông báo tìm nữ phó giám đốc ngân hàng mất liên lạc 2 ngày qua 30/01/2026 21:10

Chiều 30-1, Công an xã Mường La (tỉnh Sơn La) ra thông báo truy tìm chị Lê Thị Chuyên bị mất liên lạc.

Chị Lê Thị Chuyên.

Trước đó, ngày 29-1, Công an xã Mường La tiếp nhận thông tin của anh Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Mường La) về việc: Sáng ngày 29-1, không thấy chị Lê Thị Chuyên (44 tuổi, Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Mường La) đến cơ quan làm việc, gia đình và cơ quan không liên lạc được.

Chị Chuyên ở tổ 11, Chiềng Lề, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. Đặc điểm nhận dạng: Khi đi chị Chuyên mặc áo khoác màu đen, áo len bên trong màu xám, quần dài màu xám, tóc đen dài ngang lưng, chiều cao khoảng 1m6; nặng khoảng 60kg.

Em gái của chị Chuyên cũng lên mạng xã hội đăng thông tin tìm chị và cho biết gia đình mất liên lạc với chị Chuyên từ 18 giờ 30 phút chiều 28-1 và trích xuất camera cho thấy thời điểm ấy chị Chuyên đi ra từ Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Mường La.

Thông báo tìm người thất lạc của Công an xã Mường La.

Công an xã Mường La đề nghị toàn thể các cơ quan, đơn vị, quần chúng nhân dân chia sẻ thông tin này rộng rãi. Khi có thông tin nói trên thông báo ngay cho Công an xã Mường La (số điện thoại 0982 506 888) hoặc gia đình (số điện thoại 0979 638 690).