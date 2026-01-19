Công an thông báo truy tìm thanh niên mất liên lạc gần 30 ngày qua 19/01/2026 18:53

(PLO)- Người thanh niên 23 tuổi mất liên lạc với gia đình gần 30 ngày qua nên công an ra thông báo phối hợp truy tìm.

Ngày 19-1 tin từ Công an xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp truy tìm anh Phan Ngọc Hoàng (23 tuổi) mất liên lạc với gia đình từ ngày 24-12-2025 đến nay.

Phan Ngọc Hoàng, người thanh niên mất liên lạc với gia đình gần 30 ngày qua.

Theo thông báo truy tìm người gởi Công an tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Công an xã Hiệp Thạnh nhận được đơn trình báo của bà Phan Thị Đ (ngụ xã Ô Loan, Đắk Lắk), chị ruột anh Hoàng cho biết, anh Hoàng làm việc tại xã Hiệp Thạnh nhưng từ 24-12-2025, gia đình không liên lạc được.

Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không biết anh Hoàng ở đâu. Đặc điểm của người được truy tìm cao 1,7m, cân nặng 50 kg, mắt một mí, xăm kín hình ở lưng; xăm hình Phật ở mặt ngoài bắp tay trái; xăm hình chim đại bàng ở mặt trong khủy tay trái.

Công an xã Hiệp Thạnh đề nghị các cơ quan và người dân nếu phát hiện thông tin liên quan đến anh Phan Ngọc Hoàng, vui lòng thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc Trực ban hình sự Công an xã Hiệp Thạnh qua số điện thoại: 02633868345.