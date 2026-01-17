6 xã nào ở Lâm Đồng được đề xuất bổ sung bắn pháo hoa đêm giao thừa? 17/01/2026 09:30

Ngoài 12 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa, tỉnh Lâm Đồng dự kiến có thêm 6 điểm tại 6 xã vừa được đề xuất bổ sung từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Ngày 17-1, Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng có tờ trình gửi UBND tỉnh đề xuất bổ sung các địa phương tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bắn Pháo hoa tại Phan Thiết. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Theo đó, qua rà soát, Sở VHTT&DL đề xuất UBND tỉnh danh sách 6 địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa thuộc 3 khu vực của tỉnh tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa.

Cụ thể, khu vực Đắk Nông (cũ) gồm 1 điểm bắn tại trung tâm xã Kiến Đức và 1 điểm bắn tại trung tâm xã Cư Jút. Mỗi điểm dự kiến bắn 90 giàn.

Khu vực Bình Thuận cũ đề xuất 1 điểm bắn tại trung tâm xã Nam Thành và 1 điểm bắn tại trung tâm xã Bắc Bình, số lượng 90 giàn mỗi xã.

Tại khu vực Lâm Đồng (cũ) đề xuất 1 điểm bắn tại trung tâm xã Đam Rông 4 và 1 điểm bắn tại trung tâm xã Bảo Thuận, mỗi xã 90 giàn.

Thời gian bắn tại mỗi xã không quá 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 17-2-2026 (Mùng 1 Tết Bính Ngọ). Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa, không dùng ngân sách nhà nước hoặc vận động đóng góp của nhân dân.

Tết Bính Ngọ, tỉnh Lâm Đồng dự kiến có 18 điểm bắn pháo hoa. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Trước đó, ngày 16-1, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 12 điểm của 11 địa phương.

Các điểm này gồm: phường Mũi Né, phường 1 Bảo Lộc, Phan Thiết, Xuân Hương Đà Lạt, Bắc Gia Nghĩa và các xã Bảo Lâm 1, Nâm Nung, Đức An, Liên Hương, Đạ Tẻh, Đắk Mil.

UBND tỉnh đề nghị Sở VHTT&DL nghiên cứu, đề xuất thêm 6 địa phương vùng sâu vùng xa để vận động tài trợ bắn pháo hoa nhằm động viên nhân dân, tạo không khí vui tươi chào đón năm mới.