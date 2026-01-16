Thêm 6 xã, tổng cộng 17 địa phương ở Lâm Đồng bắn pháo hoa đêm giao thừa 16/01/2026 12:17

Ngày 16-1, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bắn pháo hoa tại Phan Thiết.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, như đề xuất gồm 12 điểm của 11 địa phương.

Cụ thể: phường Mũi Né một điểm bắn tại đồi cát bay Mũi Né, số lượng 90 giàn. Phường 1 Bảo Lộc một điểm bắn tại đường 28/3 (khu vực cầu trắng - hồ Đồng Nai), số lượng 120 giàn.

Xã Bảo Lâm 1 một điểm bắn, tại sân vận động xã; số lượng 90 giàn. Xã Nâm Nung một điểm bắn tại trung tâm xã số lượng 60 giàn. Phường Phan Thiết một điểm bắn tại cầu Lê Hồng Phong, số lượng 120 giàn.

Xã Đức An một điểm bắn tại quảng trường Đức An số lượng 120 giàn. Xã Liên Hương một điểm bắn, tại khuôn viên trụ sở hành chính xã số lượng 60 giàn. Phường Bắc Gia Nghĩa một điểm bắn, tại khu vực hồ trung tâm phường số lượng 90 giàn.

Xã Đạ Tẻh một điểm bắn tại quảng trường Đạ Tẻh, số lượng 60 giàn. Xã Đắk Mil một điểm bắn tại sân vận động xã, số lượng 90 giàn.

Riêng phường Xuân Hương - Đà Lạt có hai điểm bắn gồm điểm 1 tại tiểu công viên trước công viên Yersin, số lượng 120 giàn; điểm 2 tại bến du thuyền hồ Xuân Hương, số lượng 120 giàn.

Thời gian bắt đầu lúc 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 17-2-2026 (thời lượng bắn không quá 15 phút).

Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí xã hội hóa, vận động tài trợ của địa phương, không sử dụng ngân sách nhà nước hoặc vận động đóng góp của Nhân dân.

Đặc biệt, ngoài các địa phương nêu trên, UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, đề xuất lựa chọn thêm 6 địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn 3 khu vực của tỉnh (mỗi khu vực 2 xã) để tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp tài trợ bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào thời khắc đón giao thừa Tết Nguyên đán nhằm động viên nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới 2026.

.