Video điều tra: Thâm nhập thị trường 'xe ngân' - Bài 1: Mua ô tô xịn chỉ với 270 triệu đồng 18/03/2026 14:00

(PLO)- Những chiếc ô tô hạng sang giá hàng tỉ đồng bất ngờ được rao bán công khai với giá chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 thị trường. Đằng sau những lời cam kết “bao tranh chấp”, “bao đăng kiểm” là một thị trường ngầm tiềm ẩn nhiều rủi ro, nơi bộ mặt thật của người bán lộ ra khi khách từ chối giao dịch.

Xe ngân” là cách gọi những ô tô đã được thế chấp để vay ngân hàng. Trên thực tế, thị trường mua bán loại xe này diễn ra khá nhộn nhịp, công khai nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong các nhóm kín như “Hội mua bán xe ngân – Lào toàn quốc”, nhiều xe trị giá hơn một tỉ đồng được rao bán chỉ vài trăm triệu, kèm lời hứa “bao giấy, bao đăng kiểm, bao tranh chấp”.

Trong vai người mua xe giá rẻ, nhóm PV Pháp Luật TP.HCM đã tiếp cận một đầu mối buôn “xe ngân” tại phường Dĩ An để tìm hiểu thực chất những lời cam kết này.