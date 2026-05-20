Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có mặt tại tòa 20/05/2026 09:11

(PLO)- Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị bắt tạm giam từ ngày 16-7-2025, đến ngày 13-2-2026 thì được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “bảo lĩnh”.

Ngày 20-5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Bà Tiến bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Khoảng 8h30, bà Tiến có mặt ở Tòa án.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Hoàng Huy

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tuyến tại tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến là người đứng đầu Bộ Y tế. Đối với 2 dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bà Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt 2 dự án dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền 803 tỉ đồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đi vào khu vực xét xử. Ảnh: Hoàng Huy

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn (cùng là cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án trọng điểm thuộc Bộ Y tế) bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội nhận hối lộ.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.