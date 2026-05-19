Người phụ nữ hành hung hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội được trả tự do tại toà 19/05/2026 11:59

Ngày 19-5, TAND Khu vực 4 - Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh 4 tháng 10 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) về tội gây rối trật tự công cộng; đồng thời bị cáo được trả tự do tại tòa.

Bị cáo Vân Anh tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị Hằng (ở phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đăng tải lên hội nhóm của cư dân chung cư với nội dung con trai bị cáo Vân Anh có biểu hiện sàm sỡ, dâm ô và gọi cháu là “biến thái”.

Do đó, bị cáo Vân Anh bức xúc và khoảng 19h ngày 9-1-2026, bị cáo kể lại cho em họ của chồng là anh Nguyễn Duy T (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Khi chị Hằng đi làm về đến trước cửa thì bị người em họ của bị cáo hỏi tại sao đăng thông tin. Liền đó, bị cáo từ trong nhà đi ra, mắng chửi chị Hằng, tay trái túm tóc, tay phải đánh nhiều cái vào phía vùng đầu.

Khoảng 20h cùng ngày, khi chị Hằng vừa đi làm về đến trước cửa thì anh T đi ra hỏi tại sao lại đăng nội dung cháu bé lên mạng xã hội như vậy vì cháu không làm như thế.

Lúc này, Vân Anh từ trong nhà đi ra và mắng chị Hằng, đồng thời lao về phía chị Hằng, dùng tay trái túm tóc, còn tay phải đánh nhiều cái vào phía vùng đầu của chị Hằng, Vân Anh vừa đánh vừa chửi chị Hằng.

Anh T đến can ngăn, đẩy Vân Anh ra, giữ tay Vân Anh đang túm tóc của chị Hằng. Con của bị cáo cũng từ trong nhà chạy ra để can ngăn Vân Anh nhưng không được.

Sau đó, có thành viên Ban Quản trị tòa nhà đi lên thì bị cáo Vân Anh dừng lại không đánh nữa nhưng 2 bên tiếp tục lời qua tiếng lại, Vân Anh và chồng có chửi chị Hằng vài câu.

Do bị đánh đau nên ngày 9-1-2026, chị Hằng đã có đơn trình báo Công an phường Từ Liêm và đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Hồng Ngọc điều trị.

Đồng thời, chị Hằng đăng tải clip trên lên các trang mạng xã hội khiến một bộ phận người dân rất bức xúc.

Ngày 10-1-2026, CQĐT đã ra Quyết định trưng cầu giám định thương tích, kết quả chị Hằng không có tỷ lệ tổn thương cơ thể. Cùng ngày, Nguyễn Thị Vân Anh đến Công an phường Từ Liêm đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh thừa nhận nội dung truy tố. Bị cáo cho biết con trai 13 tuổi của mình chậm phát triển, điều trị tại trung tâm can thiệp đặc biệt. Vì thế, thi thoảng cháu có nghịch ngợm, bấm chuông hoặc nghịch cửa hàng xóm trong chung cư.

Ngày 9-1, chồng bị cáo được ban quản trị tòa nhà chuyển tiếp tin nhắn của chị Hằng trong nhóm Zalo. Đọc xong, bị cáo rất buồn và bức xúc, khẳng định con trai chỉ nghịch ngợm chứ không có chuyện sàm sỡ, thông tin chị Hằng đưa ra là sai sự thật.

Tối cùng ngày, khi thấy chị H đi làm về, bị cáo kêu em chồng ra gặp, mục đích là để nói chuyện. Sau đó, bị cáo có chửi mắng, đánh chị Hằng do “quá bức xúc, hành vi bột phát chứ không bàn bạc từ trước”.

Bị cáo cho biết ngoài lần xảy ra vụ xô xát, hai bên gia đình từng có hiềm khích xung quanh chuyện con trai bị cáo nhiều lần làm phiền gia đình chị Hằng, rồi chuyện để kệ dép bên ngoài hành lang chung cư…

Dù ở sát vách nhưng gia đình bị cáo chưa bao giờ sang nhà chị Hằng để nói chuyện về tình trạng của con trai, nghĩ là chị Hằng biết và sẽ thông cảm.

Sau thời gian tạm giam, đến nay bị cáo rất hối hận, muốn gửi lời xin lỗi tới chị Hằng, mong chị thông cảm về hoàn cảnh gia đình, bỏ qua sai lầm của mình; đồng thời mong tòa "giơ cao đánh khẽ".

Vụ án này, chị Hằng được triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, song vắng mặt và có luật sư bảo vệ. Tòa công bố lời khai của chị Hằng, cho thấy vụ việc hành hung cơ bản như cáo trạng mô tả.

Luật sư của chị Hằng cho biết, vụ việc xảy ra khiến chị Hằng phải tốn gần 50 triệu đồng cho các khoản viện phí, ngày công phải nghỉ làm, phải đi thuê nhà nơi khác… Song, chị Hằng không yêu cầu bồi thường.

HĐXX cho rằng, khi nhận được lời góp ý từ người khác về con trai mình, bị cáo có nhiều giải pháp như trao đổi với chị Hằng để thông cảm, nhưng bị cáo đã không làm. Hoặc bị cáo cũng có thể phối hợp với ban quản lý tòa nhà để hỗ trợ theo dõi, quản lý con tốt hơn. Do vậy, cách hành xử là rất quan trọng, làm sao để hài hòa giữa các bên.