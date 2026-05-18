Bắt đầu xét xử vụ 'bán' bệnh án tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa 18/05/2026 08:54

(PLO)- 2 cựu viện trưởng và nhiều Phó Viện trưởng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa hầu tòa vì "bán" bệnh án tâm thần cho những người phạm tội.

Sáng nay (18-5), TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm đối với 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, về các tội đưa, nhận, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo tại phiên tòa sở thẩm TAND TP Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2016 đến tháng 6-2024 , bị cáo Bùi Thế Hùng, Lê Văn Hùng (cùng là cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) và Trần Văn Thành (cựu Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) cùng một số bác sỹ, giám định viên, điều dưỡng viên dưới quyền, đã thực hiện 29 vụ đưa, nhận, môi giới hối lộ.

Các bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ban hành 26 bản kết luận giám định tâm thần sai sự thật và 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật cho các cá nhân phạm tội, chuyển khoa điều trị cho 1 cá nhân điều trị bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định.

Trong đó, bị cáo Bùi Thế Hùng, với trách nhiệm là Viện trưởng, từ năm 2016 đến tháng 4-2022 đã tham gia 18 Hội đồng giám định pháp y tâm thần. Bị cáo cùng đồng phạm nhận hối lộ 1,2 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 270 triệu đồng, để ban hành 18 kết luận giám định tâm thần sai sự thật.

Với hành vi trên, bị cáo Bùi Thế Hùng bị xét xử về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tương tự, bị cáo Lê Văn Hùng là Viện trưởng từ tháng 5-2022 đến tháng 6-2024, bị cáo cùng đồng phạm nhận hối lộ 1,8 tỉ đồng, sau đó làm bệnh án tâm thần sai sự thật cho Nguyễn Phú Quảng, chuyển khoa điều trị không đúng quy định cho Nguyễn Thiên Lý và tham gia 17 Hội đồng giám định để ban hành 17 kết luận giám định tâm thần sai sự thật.

Bị cáo Lê Văn Hùng hưởng lợi 568 triệu đồng và bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Trần Văn Thành từng là Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, giám định viên. Khi tham gia Hội đồng giám định, bị cáo đã cùng đồng phạm nhận hối lộ 3 vụ với tổng số tiền là 330 triệu đồng, để ban hành 1 kết luận giám định tâm thần sai sự thật, hưởng lợi 278 triệu đồng. Bị cáo bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo còn lại bị xét xử về các tội đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.