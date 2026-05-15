Kỳ thị người sử dụng ma túy cũng có thể bị phạt 15/05/2026 15:06

(PLO)- Theo Nghị định 282/2025, cá nhân có hành vi kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 1-2 triệu đồng.

Gần đây, mỗi khi xuất hiện thông tin người nổi tiếng liên quan đến ma túy, mạng xã hội thường lập tức bùng nổ với hàng loạt bình luận công kích, miệt thị.

Tôi cho rằng cá nhân có hành vi vi phạm, pháp luật hiện đã có chế tài, nhẹ thì hành chính, nặng thì xử lý hình sự. Không vì thế mà họ đáng bị xa lánh, miệt thị và chính những hành vi này cũng vi phạm pháp luật. Xin hỏi những trường hợp này có bị xử phạt hay không?

Bạn đọc Phương Anh (Đông Hưng Thuận, TP.HCM) hỏi

Kỳ thị người sử dụng ma túy cũng có thể bị phạt. Ảnh minh họa

Về vấn đề bạn đọc nêu, hiện nay, Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 quy định "Kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy" là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.

Do đó, theo điểm b khoản 1 Điều 30 Nghị định 282/2025, cá nhân có hành vi kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 1-2 triệu đồng.