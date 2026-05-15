Không dính tội hình sự, ca sĩ Miu Lê sẽ bị chế tài gì? 15/05/2026 11:25

(PLO)- Dù chưa bị khởi tố, ca sĩ Miu Lê và những người liên quan vẫn có thể bị xử phạt hành chính, áp dụng biện pháp quản lý theo quy định pháp luật về phòng, chống ma túy.

Như PLO đã thông tin, ngày 14-5, VKSND Khu vực 4, TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố của cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng.

Theo đó, quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Phong (35 tuổi, trú tại TP Hà Nội) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Miu Lê. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê), Vũ Khương An và Trần Minh Trang, cơ quan chức năng cho biết tài liệu điều tra ban đầu xác định đây là những đối tượng thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục đấu tranh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ đây, nhiều bạn đọc thắc mắc, nữ ca sĩ cùng 2 người khác được xác định dương tính với ma túy, khi không đủ căn cứ xử lý hình sự thì họ có bị chế tài gì hay không?

Trao đổi với PV, luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết trong vụ việc này, bước đầu cơ quan điều tra xác định Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê), Vũ Khương An và Trần Minh Trang là những người “thụ hưởng”, tức chỉ tham gia sử dụng ma túy cùng nhóm, chưa đủ căn cứ chứng minh có hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ hay mua bán ma túy nên chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, việc không bị xử lý hình sự không đồng nghĩa không bị xử lý. Theo điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định 282/2025, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, theo khoản 8 Điều 30 Nghị định 282/2024, người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Ngoài ra, theo Luật Phòng, chống ma túy 2025, người sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục; trường hợp xác định tình trạng nghiện thì áp dụng các biện pháp cai nghiện theo quy định của pháp luật.

"Việc cơ quan điều tra tách bạch giữa người tổ chức sử dụng ma túy và người chỉ tham gia sử dụng cho thấy quá trình xử lý đang được thực hiện theo hướng cá thể hóa trách nhiệm, tránh tình trạng tất cả những người có mặt tại hiện trường đều bị xử lý hình sự như nhau.

Trong các vụ án về ma túy, yếu tố then chốt để khởi tố không chỉ là kết quả dương tính với chất ma túy mà còn phải chứng minh được vai trò cụ thể của từng người trong việc chuẩn bị, cất giữ, cung cấp hoặc tổ chức cho người khác sử dụng.

Đây cũng là lý do cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ trước khi quyết định có xử lý hình sự bổ sung hay không", LS Nam nhận định.