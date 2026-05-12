Từ vụ ca sĩ Miu Lê: Khi nào sử dụng ma túy bị xử lý hình sự? 12/05/2026 12:17

(PLO)- Theo luật sư, tuỳ từng trường hợp cụ thể mà người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như PLO đã đưa tin, ngày 11-5, Công an TP Hải Phòng đã chính thức thông tin về vụ việc sử dụng ma tuý tại đặc khu Cát Hải.

Theo đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10-5-2026, nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có bà Lê Ánh Nhật (35 tuổi; trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM; tức ca sĩ Miu Lê).

Từ vụ việc trên, nhiều bạn đọc thắc mắc, hành vi sử dụng ma túy sẽ bị xử lý ra sao?

Trao đổi với PLO, Luật sư Trần Duy Huy, Đoàn Luật sư TP Đồng Nai, cho biết trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy lần đầu, chưa bị xử lý hành chính hay hình sự, sẽ bị xử phạt hành chính thay vì bị truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS).

Cụ thể, theo khoản 1 và điểm a khoản 8 Điều 30 Nghị định 282/2025 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình), hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không bị truy cứu TNHS sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 1-2 triệu đồng.

Trường hợp xác định là người nghiện ma tuý theo Luật Phòng, chống ma túy 2021, cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp quản lý tại xã/phường hoặc lập hồ sơ đề nghị tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Cũng theo luật sư Huy, người sử dụng trái phép chất ma túy còn có thể bị truy cứu TNHS về tội sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 256a BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025), với khung hình phạt 2-3 năm tù nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Thứ nhất là đang trong thời hạn cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Thứ hai là đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Thứ ba là đang trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy và trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Thứ tư là đang trong thời hạn 2 năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Trường hợp tái phạm về tội này thì bị phạt tù 3-5 năm.

"Cạnh đó, trường hợp khám xét trong người, hành lý... của người vi phạm phát hiện có việc cất giữ, bảo quản trái phép chất ma túy thì có thể truy cứu TNHS về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 249 BLHS.

Trong quá trình điều tra, nếu xác định người vi phạm có hành vi việc bàn bạc thống nhất, thuê mướn địa điểm, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện hoặc tìm kiếm, mua chất ma túy để cho người khác sử dụng trái phép... thì người này có thể bị truy cứu TNHS về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 BLHS", Luật sư Huy thông tin thêm.