Công ty quản lý ca sĩ Miu Lê lên tiếng 11/05/2026 20:25

(PLO)- Đơn vị quản lý của ca sĩ Miu Lê cho biết đang phối hợp các bên liên quan làm rõ thông tin, đồng thời sẽ sớm phản hồi chính thức sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng.

Ngày 11-5, công ty quản lý của ca sĩ Miu Lê đã lên tiếng trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nghi vấn nữ ca sĩ sử dụng chất cấm.

Theo nội dung đăng tải trên Fanpage chính thức, đơn vị này cho biết đã ghi nhận các luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến ca sĩ, đồng thời gửi lời xin lỗi vì những thông tin này đã gây ảnh hưởng đến công chúng.

Phía công ty cũng khẳng định đang khẩn trương phối hợp với các cá nhân, đơn vị liên quan để xác minh vụ việc, nhằm đảm bảo việc xử lý được thực hiện một cách chính xác, khách quan.

Đại diện công ty cho biết sẽ sớm cung cấp thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng, nhằm bảo đảm tính xác thực và quyền lợi của các bên liên quan.

Ca sĩ Miu Lê. Ảnh: FBNV

Miu Lê được biết đến là ca sĩ sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như “Giả vờ nhưng em yêu anh”, “Yêu một người có lẽ”, “Vì mẹ anh bắt chia tay”. Ngoài hoạt động âm nhạc, cô còn tham gia diễn xuất nhiều phim.

Như PLO đã thông tin, ngày 11-5, Công an TP Hải Phòng chính thức thông tin về vụ việc sử dụng ma tuý tại đặc khu Cát Hải vừa qua.

Theo đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10-5-2026, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện sáu người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Sáu người này gồm Vũ Khương An (31 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM); Trần Đức Phong (35 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng); Trần Minh Trang (30 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội); Lê Ánh Nhật (35 tuổi trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (24 tuổi, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua kiểm tra, sáu người nói trên đều dương tính với chất ma tuý.

Nguồn tin của PLO xác nhận, người có tên là Lê Ánh Nhật là ca sĩ Miu Lê.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp Công an đặc khu Cát Hải điều tra, xử lý theo quy định.